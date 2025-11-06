Castilla-La Mancha lleva a Bruselas su defensa del papel regional en la gestión de los fondos de cohesión

El vicepresidente primero del Gobierno Regional se reúne con el director de crecimiento inteligente y sostenible. JCCM

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido ante la Comisión Europea la necesidad de mantener una gestión descentralizada de los fondos de cohesión, subrayando que estos recursos deben seguir siendo administrados por las comunidades autónomas.

Martínez Guijarro ha trasladado esta posición durante una reunión con Nicola De Michelis, director de Crecimiento Inteligente y Sostenible e Implementación de Programa de Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España en la Dirección General de Política Regional y Urbana.

El vicepresidente ha insistido en la importancia de que las regiones mantengan una relación directa con la Comisión Europea, al considerar que son los gobiernos regionales quienes mejor conocen las prioridades locales en materia de desarrollo, empleo y cohesión social.

En el encuentro, Martínez Guijarro ha alertado sobre las consecuencias de la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 presentada por la Comisión Europea, que plantea la creación de un nuevo "macrofondo" denominado Cohesión Económica, Social y Territorial, Agricultura, Prosperidad Rural y Marítima y Seguridad.

Gestión de fondos

Este nuevo instrumento, dotado con casi dos billones de euros, supondría la renacionalización de la gestión de los fondos de cohesión, reduciendo el papel de las comunidades autónomas y entidades locales en su administración.

"Si se produce esa nacionalización, no hay garantía de que se vaya a dar una respuesta a las necesidades concretas de los territorios", ha advertido el vicepresidente primero, quien ha destacado que los fondos de cohesión son esenciales "para impulsar el crecimiento económico y la financiación de los servicios públicos".

Desarrollo de regiones

Castilla-La Mancha defiende que estos recursos deben seguir orientados a reducir las desigualdades territoriales y fortalecer el desarrollo de las regiones menos favorecidas, tal y como ha sido el objetivo histórico de la política de cohesión europea.

Martínez Guijarro ha estado acompañado en la reunión por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, el director general de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, Francisco Hernández; y el director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas, Ramón Asensio.