Castilla-La Mancha acepta una donación de más de 11 millones de Amancio Ortega para proyectos sanitarios

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aceptado una donación de la Fundación Amancio Ortega Gaona para asumir los costes de 10 proyectos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Secretaría General del Sescam ha dado el visto bueno a una donación que asciende a 11.240.000 euros.

Esta se realiza bajo la condición de su afectación a la finalidad de adquisición de los bienes y ejecución de los proyectos referidos. El Sescam tramitará y formalizará los correspondientes contratos, de acuerdo con la normativa de aplicación, con objeto de destinar el importe de la donación a la finalidad expuesta.

De esta forma, la Fundación Amancio Ortega Gaona y el Sescam firmarán uno o varios convenios específicos y los documentos necesarios para concretar las aportaciones periódicas que la Fundación Amancio Ortega Gaona realizará para sufragar los costes de actualización o dotación de los equipos.

Además, en estos convenios se determinará cómo se harán los ingresos monetarios por la Fundación Amancio Ortega Gaona, así como el plazo y la documentación a aportar por el Sescam, con carácter previo a que se realicen dichos ingresos.

Estos se realizarán en base a certificaciones expedidas por el Sescam en función de la instalación del equipamiento o de la obra recepcionada.