Fundación ONCE lanza la cuarta edición de X Talento Challenge para jóvenes con ideas de impacto social

Fundación ONCE ha lanzado la cuarta edición de 'X Talento Challenge', el concurso social que anima a jóvenes de entre 14 y 21 años a convertir sus ideas en proyectos con impacto positivo en la sociedad.

Las inscripciones ya están abiertas en www.portalentochallenge.es hasta el 16 de enero de 2026, y los equipos podrán optar a premios de 5.000 euros para hacer realidad sus iniciativas.

El certamen está dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato o Formación Profesional Básica y Media, así como a miembros de entidades juveniles, asociaciones, grupos scouts o centros de discapacidad.

Los equipos deberán estar formados por entre 5 y 10 integrantes, combinando participantes con y sin discapacidad, y contarán con el acompañamiento de uno o dos tutores.

Además de fomentar la creatividad y la innovación, 'X Talento Challenge' busca fortalecer habilidades clave del siglo XXI como el liderazgo, la digitalización, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el pensamiento emprendedor y la gestión financiera.

Fases hacia el impacto social

En la Fase 1 los equipos presentarán su primera idea de proyecto a través de una plantilla facilitada por la organización. Un jurado evaluará las propuestas según criterios de creatividad, impacto social, viabilidad y oportunidad, seleccionando los 25 mejores.

Durante la Fase 2 los grupos finalistas recibirán mentorías personalizadas de expertos de Fundación ONCE y de empresas colaboradoras para elaborar un plan de proyecto detallado y una ficha de competencias de cada integrante.

Ganadores

De los 25 equipos finalistas, dos resultarán ganadores y recibirán 5.000 euros para poner en marcha su propuesta. Cada miembro de los equipos premiados obtendrá también una tarjeta regalo de 100 euros, y sus tutores serán obsequiados con una tablet. Los ganadores se darán a conocer en un evento final en la sede de Fundación ONCE, en Madrid.

El certamen otorgará además menciones especiales a tres equipos finalistas, que recibirán tarjetas regalo y bonos para disfrutar en hoteles ILUNION.

Cómo participar

La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web o en el teléfono gratuito 900 26 47 95.