Trabajadores de la Fundación ONCE.

Trabajadores de la Fundación ONCE.

Región

Fundación ONCE lanza la cuarta edición de X Talento Challenge para jóvenes con ideas de impacto social

El certamen invita a adolescentes de 14 a 21 años a presentar proyectos inclusivos e innovadores con premios de hasta 5.000 euros.

Más información: Dos centros educativos de Málaga ganan el concurso escolar de la ONCE en Andalucía

Publicada

Fundación ONCE ha lanzado la cuarta edición de 'X Talento Challenge', el concurso social que anima a jóvenes de entre 14 y 21 años a convertir sus ideas en proyectos con impacto positivo en la sociedad.

Las inscripciones ya están abiertas en www.portalentochallenge.es hasta el 16 de enero de 2026, y los equipos podrán optar a premios de 5.000 euros para hacer realidad sus iniciativas.

El certamen está dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato o Formación Profesional Básica y Media, así como a miembros de entidades juveniles, asociaciones, grupos scouts o centros de discapacidad.

Tres proyectos de Castilla-La Mancha, finalistas del concurso 'X Talento Challenge' de Fundación ONCE

Los equipos deberán estar formados por entre 5 y 10 integrantes, combinando participantes con y sin discapacidad, y contarán con el acompañamiento de uno o dos tutores.

Además de fomentar la creatividad y la innovación, 'X Talento Challenge' busca fortalecer habilidades clave del siglo XXI como el liderazgo, la digitalización, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el pensamiento emprendedor y la gestión financiera.

Fases hacia el impacto social

En la Fase 1 los equipos presentarán su primera idea de proyecto a través de una plantilla facilitada por la organización. Un jurado evaluará las propuestas según criterios de creatividad, impacto social, viabilidad y oportunidad, seleccionando los 25 mejores.

Durante la Fase 2 los grupos finalistas recibirán mentorías personalizadas de expertos de Fundación ONCE y de empresas colaboradoras para elaborar un plan de proyecto detallado y una ficha de competencias de cada integrante.

Ganadores

De los 25 equipos finalistas, dos resultarán ganadores y recibirán 5.000 euros para poner en marcha su propuesta. Cada miembro de los equipos premiados obtendrá también una tarjeta regalo de 100 euros, y sus tutores serán obsequiados con una tablet. Los ganadores se darán a conocer en un evento final en la sede de Fundación ONCE, en Madrid.

El certamen otorgará además menciones especiales a tres equipos finalistas, que recibirán tarjetas regalo y bonos para disfrutar en hoteles ILUNION.

Cómo participar

La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web o en el teléfono gratuito 900 26 47 95.