Las oposición acusa al Gobierno de Page de gestión "negligente" tras cinco meses sin cribado de cáncer de mama en Talavera

Los grupos de PP y Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha han tachado de "negligente" la gestión del Gobierno regional en materia sanitaria debido al asunto del cribado del cáncer de mama en la zona de Talavera de la Reina. Una gestión que el PSOE ha defendido y que ha llevado a la Junta a pedir a los partidos de la oposición que "dejen de rascar y confundir".

El diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha denunciado la "negligente gestión" en el cribado de cáncer de mama tras la interrupción del servicio en la zona de Talavera el pasado mes de mayo. Ha calificado de "escándalo mayúsculo" que la Junta no haya actuado hasta octubre para "resolver un problema sanitario de primer nivel y tremendamente grave".

"Son cinco meses en los que han estado callados y sin hacer pruebas, tratando de ocultar la situación", ha lamentado el 'popular'.

Una crítica que también ha hecho el presidente del grupo Vox, David Moreno, recordando que su partido ha solicitado una auditoría sobre el programa de cribado de cáncer de mama para esclarecer lo ocurrido.

"Puede haber cientos de mujeres con cáncer de mama sin saberlo y sin tratamiento. El actual modelo sanitario se caracteriza por un aumento de las listas y los tiempos de espera", ha afirmado, a la vez que ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

La Junta pide que "dejen de rascar"

Por su parte, el consejero ha asegurado que la región está "en la vanguardia del tratamiento del cáncer" y ha destacado el esfuerzo que se realiza en "prevención", con 548.000 personas pasando por los programas de detección precoz de cáncer de mama, colon y cérvix.

Por ello, ha criticado que PP y Vox "están poniendo la salud de las mujeres de Talavera en tela de juicio" y les ha pedido que "dejen de rascar y de confundir" a la ciudadanía.

"El programa tiene una adherencia del 67 % y de las 12.000 mujeres a las que les corresponde hacerse las pruebas este año en Talavera, entre 7.000 y 8.000 acudirán a la llamada", ha indicado.

Por último, ha recordado que la empresa que las realizaba decidió irse en mayo. Desde ese momento, el Ejecutivo "comenzó a buscar una nueva empresa con la que se ha cerrado la prestación del servicio en octubre". Además, "el Hospital de Talavera ha incorporado el cribado", ha sentenciado.

El PSOE defiende la gestión

De su lado, el presidente del grupo socialista, Ángel Tomás Godoy, también ha sacado pecho por el Gobierno regional, que "apuesta por un diagnóstico precoz con el cribado de cáncer". Y ha acusado a los 'populares' de querer "sacar el ventilador para trasladar a Castilla-La Mancha el problema de Andalucía".

Asimismo, ha apuntado al incremento de la plantilla de profesionales sanitarios y al proyecto de ley de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que "contempla 4.058 millones de euros para sanidad, lo que supone 11,11 millones de euros al día".