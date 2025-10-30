José Julián Gregorio: "Hemos conseguido 17 millones de euros para transformar Talavera en lo económico, social y deportivo"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio (1964), recibe a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en su despacho de Alcaldía pocos días después de haber logrado una lluvia de fondos europeos para la ciudad. Profesor de Secundaria y licenciado en Filología Hispánica, el 'popular' gobierna desde 2023 en coalición con Vox, tras arrebatar el bastón de mando a la socialista Tita García Élez.

Superado ya el ecuador del mandato, el regidor defiende que Talavera "es hoy una ciudad mucho mejor y mucho más atractiva". Gregorio presume de haber saneado las cuentas municipales y de haber desbloqueado el nuevo contrato de limpieza, un servicio que llevaba años encallado. Ahora espera que la nueva maquinaria comience a llegar antes de final de año.

Entre los grandes proyectos de futuro, el alcalde destaca el avance del AVE Madrid-Extremadura, después del compromiso del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de que la línea esté operativa antes de 2030. La nueva estación se mantendrá en el núcleo urbano y las vías —pese a no quedar soterradas— serán totalmente "permeables" para peatones y vehículos a lo largo de seis kilómetros de trazado urbano.

En el terreno político, el alcalde denuncia el "abandono total" de la Junta de Comunidades, especialmente tras la paralización del cribado de cáncer de mama en la comarca. También reprocha al Ejecutivo de Emiliano García-Page darse poca prisa a la hora de agilizar proyectos estratégicos como el centro de datos de Meta o la Facultad de Ciencias.

Sin embargo, Gregorio afirma mantener una relación "fluida y estable" con sus socios de Vox y no oculta su deseo de repetir como candidato en 2027. Lo hace, dice, con el propósito de culminar "la transformación de Talavera de la Reina en un polo económico y social de Castilla-La Mancha".

José Julián Gregorio gesticula durante la entrevista. Javier Longobardo

Después de haber pasado ya hace unos meses el ecuador del mandato, ¿Talavera de la Reina es hoy una ciudad mejor que cuando llegó a esta alcaldía en 2023?

Sí, indudablemente es una ciudad mucho mejor y mucho más atractiva. Con el trabajo que hemos hecho durante estos dos años, cumpliendo con los objetivos que teníamos marcados, el futuro de Talavera está más claro.

Los fondos europeos EDIL van a inyectar a la ciudad más de 12 millones de euros, una cantidad histórica. ¿Pero va a ser suficiente para llevar a cabo todos los proyectos tal y como el Ayuntamiento tenía previsto o habrá que redimensionar, o incluso descartar, alguno de ellos?

Vamos a intentar que la mayoría de los proyectos salgan adelante, aunque en los que están menos desarrollados quizá tengamos que redimensionar para que se puedan construir.

Esto es algo objetivo, aunque esto duele mucho a la oposición. Hemos conseguido para Talavera la mayor consecución de fondos europeos de su historia. Son 12,3 millones que, sumados a lo que pone el Ayuntamiento, suponen casi 14 millones y medio de euros que van a transformar la ciudad; en lo económico, en lo social y en lo deportivo también.

Y esto se une al 2 % Cultural del Gobierno de España, que son otros dos millones y pico de euros que ha conseguido este equipo de gobierno. Así que, en este momento, sobre la mesa en Talavera de la Reina tenemos casi 17 millones de euros conseguidos.

¿Esto qué va a implicar? Que pronto empezaremos con la rehabilitación de la muralla para su conexión: dos tramos que sean visitables desde El Salvador hasta el yacimiento de Entretorres. Ahora estamos en un proceso de expropiaciones de un terreno y espero que para finales de año ya empecemos a ver alguna actuación.

"Los talaveranos podrán ir tranquilamente andando desde la nueva estación del AVE hasta el centro"

Cuando esté construida la futura estación del AVE, que va a ser algo maravilloso para los talaveranos, habrá un eje transversal que llegue desde allí hasta el Paseo de los Arqueros, en el centro de la ciudad. Los talaveranos podrán ir tranquilamente andando, mediante una plataforma única, que lograremos renovando Muñoz Urra y el Paseo de la Estación.

Luego otro aspecto importante es el deporte. Vamos a llevar a cabo, por fin, una renovación completa en el Cerro Negro. Lo vamos a abrir para muchas disciplinas, para que vengan a entrenar aquí equipos nacionales e internacionales, y sea sede de las mejores pruebas. Será un circuito permanente no solamente para el motocross, sino para el autocross, para el ciclocross, etc. Es decir, será el mejor circuito del centro de España.

Y también vamos a seguir trabajando en la renovación y restauración de nuestro patrimonio. Actualmente estamos trabajando en Los Canónigos, restaurando un edificio del siglo XVI que, gracias a estos fondos, tendrá un fin que va a ser importante para la ciudad. Yo creo que es para sentirse orgulloso.

Además de los fondos europeos, todos los ayuntamientos reservan fondos propios para hacer un esfuerzo inversor en el último tramo de la legislatura. ¿Qué actuaciones tiene previstas este alcalde y en qué zonas considera que hay que actuar prioritariamente?

Estamos en consonancia con el plan de humanización de la N-502, que vino de la anterior legislatura, pero nosotros lo hemos renovado completamente. Hemos hecho nuevas propuestas que se nos ha aprobado por parte del Ministerio y nos van a permitir unir la parte oeste de la ciudad con la parte sur. Vamos a hacer un nuevo paso de peatones frente a los Altos del Ferial para que la gente pueda cruzar con semáforos de forma segura. Eso le va a dar un cambio radical a la ciudad, porque los ciudadanos ya no tendrán que pasar obligatoriamente por un subterráneo que hay, sino que lo harán por encima. Vamos a ir cambiando toda esa zona de Talavera para que vaya siendo cada vez más el casco histórico.

También vamos a seguir trabajando para que la Junta cumpla con el nuevo centro de tecnificación deportiva de piragüismo. Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, tenemos el proyecto, y ahora la Junta tiene que cumplir. Y vamos a trabajar para adquirir el edificio de la Cerámica La Purísima, en la Plaza Descalzos, para poner en marcha el Centro de Interpretación de la Cerámica de Talavera de la Reina, que nos lo pide la UNESCO y hasta ahora no se ha hecho. En ese edificio están algunos de los elementos patrimoniales más importantes de Talavera, un horno de procedencia árabe o unos aljibes del antiguo convento de los Franciscanos Descalzos. Espero que se pueda adquirir a final de año para empezar a trabajar en él también con el apoyo de la Diputación y hacer un edificio que va a ser pionero.

Estamos trabajando en todos esos aspectos para dinamizar la zona centro de Talavera, y vamos a seguir embelleciéndola con más murales, para que Talavera sea un museo de cerámica al aire libre. Pero también queremos que nuestra ciudad atraiga a nuevas empresas, a nuevos comercios, a más vecinos. Estamos trabajando para que haya vivienda, que es fundamental, apoyando tanto a la iniciativa privada como valorando la posibilidad de ceder terrenos a la Junta para que se construya vivienda mediante colaboración público-privada.

Otro de los hitos importantes ha sido la reciente adjudicación del contrato de limpieza, que cuenta con cifras récord.¿Cuándo empezarán los talaveranos a ver las mejoras y la nueva maquinaria que va a llegar a la ciudad?

Lo primero que quiero recordar es que yo logré desbloquear el contrato de limpieza viaria, mientras que el anterior equipo de gobierno de Agustina García Élez nunca fue ni hubiese sido capaz de hacerlo. Nosotros hemos conseguido que la Hacienda Pública de Talavera esté saneada, que es la única forma de afrontar un contrato de 64 millones de euros a 10 años. Es decir, había que disponer casi dos millones y medio más al año para poder pagarlo. Eso se ha conseguido con este equipo de gobierno. Eso lo he conseguido yo.

La ciudad estaba sucia, claro que estaba sucia. ¡Si no había contrato! Pero ahora, a partir de finales de noviembre o en diciembre, los talaveranos comenzarán a ver la nueva maquinaria de limpieza por la ciudad. Hoy por hoy solo disponemos de una o dos máquinas, porque las demás ya están tan obsoletas que ya no hay ni recambios, ni repuestos, ni nada. De verdad que se le tenía que caer la cara de vergüenza a Agustina y a los que estuvieron gobernando, porque la limpieza es lo más importante de una ciudad. A mí es lo que me dejaba sin dormir.

Pero ahora tenemos el nuevo contrato firmado y ya sabemos que para noviembre empezarán a llegar las primeras máquinas, máquinas importantes. Y, además, vamos a hacer campañas de limpieza para que todos los talaveranos participemos, todos los que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad.

Vamos a trabajar de la mano con la hostelería. Por parte del Ayuntamiento vamos a proporcionar unos vasos muy bonitos para los clientes echen las servilletas, etcétera, para que no estén volando por las calles cuando hay viento. Y vamos a activar en la Policía Local la brigada de Medio Ambiente, que va a trabajar mañana, tarde y noche para vigilar los actos incívicos, las pintadas, etc.

Ustedes presumen de haber saneado las cuentas y, además, de tener un plan para bajar los impuestos. ¿Cuál es la receta y qué margen tiene el Consistorio para que los talaveranos sigan viendo reducida su presión fiscal?

Uno de nuestros compromisos electorales era intentar bajar impuestos, algo que es muy complicado en una ciudad que tiene una deuda altísima. En Talavera, como en muchísimos ayuntamientos, hemos heredado una deuda altísima generada durante los años de Zapatero, pero la vamos pagando y la vamos reduciendo.

¿Cuál es la receta? Renegociar muchísimos contratos que hay en el Ayuntamiento y que no se habían renegociado en años. Por ejemplo, el contrato de la luz de Talavera era el más caro de España y ahora lo hemos reducido entre 800.000 y un millón de euros al año.

"Estamos reduciendo partidas innecesarias, lo que nos permite tener superávit y que podamos bajar los impuestos"

Nosotros vamos reduciendo partidas que eran innecesarias y no se habían modificado en años. Eso hace que nosotros tengamos superávit y podamos bajar los impuestos. Hasta ahora no los hemos subido y ya hemos aprobado un plan para que, a partir de los próximos presupuestos, los talaveranos paguen menos de lo que pagaban antes.

Ya hemos empezado ese camino, a pesar de tener la oposición del Gobierno de España, que nos ha obligado a subir la tasa de la basura, y del Gobierno de Page, que nos está obligando a recaudar el canon del agua para dárselo a la Junta, no para los ciudadanos.

Según los últimos 'Indicadores Urbanos' del INE, Talavera ha entrado en el de las ciudades con mayor tasa de paro de España, un 20,8 %. ¿Es el gran problema de la ciudad? ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para solventar en la medida de sus posibilidades esta situación?

Es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad, evidentemente. Pero no es de ahora, sino de hace muchos años. En estos dos años que llevo siendo alcalde, el paro en nuestra ciudad se ha puesto en niveles del año 2008. Sí que ha habido una reducción, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando, ayudando a que nuevas empresas se implanten lo antes posible en esta ciudad. Ha habido muchas empresas pequeñas y medianas, de 50 o 100 empleados, que han empezado su actividad en estos dos años. Y siguen llegando empresas que quieren invertir en nuestra ciudad, como una compañía que pretende abrir una gran residencia de ancianos. Nuestra misión es ayudar en todo lo posible a aquellas empresas que se quieren implantar en Talavera.

"Desde que soy alcalde, las licencias de apertura han crecido un 20 % en Talavera"

Hay un dato importante. Las licencias de apertura han crecido un 20 % en nuestra ciudad desde que soy alcalde. En los últimos días he inaugurado concesionarios, restaurantes... Es un goteo constante y el trabajo que estamos haciendo se va viendo en la ciudad, a pesar de algunos de los obstáculos que nos están poniendo otros.

¿A qué obstáculos se refiere?

Por ejemplo, Emiliano García-Page está todos los días diciendo que va a venir a Talavera de la Reina una empresa relacionada con la inteligencia artificial, pero seguimos esperando. Todavía no sabemos dónde está el proyecto básico. Solamente han hecho una consulta. O lo de anunciar que la Agencia de Transformación Digital tendrá su sede en Talavera, pero no nos han dicho ni los metros cuadrados que necesitan para la construcción.

O como ha pasado con el edificio que es fundamental para Talavera de la Reina, la nueva Facultad de Ciencias. Se están abriendo las plicas ahora, pero se podría haber hecho antes. Esas cosas que a nosotros nos lastran bastante.

Respecto al centro de datos de Meta, ¿cuál es la última información que maneja el alcalde?

Meta es el gran proyecto empresaria que tenemos en Talavera de la Reina y sigue avanzando. Tenemos conexión con ellos y siguen trabajando. Ahora la pelota está en la Junta de Comunidades, porque desde la compañía les trasladaron hace meses la reparcelación de terrenos que necesitan. Ahora esperamos a que la Junta dé el visto bueno a esa reparcelación para que el proyecto básico entre en el Ayuntamiento de Talavera y se pueda empezar a trabajar en la construcción de esa planta.

La semana pasada estuvo en la ciudad el secretario de Estado de Transportes, con la promesa de mejorar la "permeabilidad" urbana en el entorno de la futura estación del AVE Madrid-Extremadura. ¿Está conforme el Ayuntamiento con las soluciones planteadas una vez descartado el soterramiento? ¿Qué novedades se plantearon en ese sentido?



La gran novedad que nos trasladó el secretario de Estado es que la actuación para integrar de la nueva estación del tren en la ciudad de Talavera pasa de casi tres kilómetros a seis, un poquito más del doble. Eso para nosotros es fundamental, porque permite que las vías no sean un obstáculo, sino que un lugar de oportunidades.

Yo sigo pensando que el soterramiento sería la mejor opción, pero el Gobierno de España no va a hacer el soterramiento, evidentemente. Entonces, lo inteligente es buscar las mejores alternativas. Se va a actuar desde la carretera de San Román hasta las de Cervera y Segurilla. Incluso se va a liberar alguna zona de la vía convencional, que es terreno que pasará al Ayuntamiento de Talavera, con lo que podremos hacer nuevas actuaciones y mejorar los barrios. Por lo tanto, es una actuación muy, muy, muy importante que va a cambiar totalmente lo que es la fisionomía de nuestra ciudad.

En Talavera, además, hemos conseguido no solo que la estación del AVE esté en la ciudad, sino que se quede en el núcleo urbano. Eso es un logro del que muchas ciudades no pueden presumir, porque se han hecho estaciones a varios kilómetros del centro y eso es un hándicap muy grande para la gente.

Y será una estación en la que nosotros vamos a poder hacer propuestas. Ya nos han aceptado que en todos los andenes haya paneles de cerámica, para que los viajeros sientan que están en la ciudad de la cerámica, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El secretario nos dijo que esto se llevaría a efecto. Por lo tanto, fue una reunión muy fructífera.

¿Quedó también garantizado que el AVE estará en Talavera antes de 2030?

El secretario de Estado dijo públicamente que la pretensión es que en 2030 la línea hasta Badajoz esté en funcionamiento. Por lo tanto, esa garantía a mí me dejó muy tranquilo.

Y otro tema muy importante es la electrificación de la vía convencional, que se va a llevar a efecto entre el 2027 y el 2028. Eso también va a ser un hito fundamental, porque nos va a acercar a Madrid en muy poco tiempo.

¿Se confirmó también que en 2030 estará lista la conexión con Toledo o en esa fecha el tren llegará hasta Madrid gracias a la electrificación de la vía convencional?

Yo espero que se haga todo al unísono, porque como alcalde siempre quiero lo mejor para todas las ciudades. Pero, evidentemente, Talavera juega con la ventaja de que en 2030 la electrificación de la vía convencional ya estará terminada. Si se consigue que la evaluación de impacto medioambiental esté a finales de año, como nos dijo el secretario, los plazos se van a acelerar mucho.

"Page estuvo a un par de kilómetros de Talavera y no tuvo la decencia de venir a verme y clarificar lo que está pasando con el cribado del cáncer de mama"

Hace una semana pidió al presidente de Castilla-La Mancha una reunión personal y urgente para pedir explicaciones por la paralización del programa de cribado del cáncer de mama en Talavera y su comarca, que dejó de funcionar cuando la empresa encargada cerró el pasado 31 de mayo. ¿Ha recibido respuesta?¿Tiene constancia oficial de cuántas son las mujeres afectadas?

Ya ha pasado una semana desde que hice esa petición y no ha habido ninguna respuesta. Supongo, por lo que estoy viendo, que Emiliano García-Page no va a responder. El otro día estuvo en Calera, que está a un par de kilómetros de Talavera, y no tuvo la decencia de venir a verme y clarificar lo que está pasando. Lo que se puede entender es que no le interesan las mujeres de nuestra ciudad y de nuestra comarca, que tienen motivos para sentirse desprotegidas, se lo digo claramente.

Lo que más me duele es que nadie en el Gobierno de Castilla-La Mancha asuma la responsabilidad y que, encima, digan que yo estoy lanzando bulos. Si ellos mismos, incluso el propio consejero de Sanidad, han reconocido que han dejado a miles de mujeres en esta zona sin hacer los cribados. Ellos mismos hablan de hasta 4.000 mujeres.

Que digan ahora que van a actuar, después de cinco meses dejando a miles de mujeres sin cribado, es haberlas dejado desprotegidas durante demasiado tiempo. Si en ese cribado se localiza un tumor, actuar lo antes posible es fundamental, pero si se actúa cinco, seis, siete u ocho meses después puede haber problemas para ella y para su salud.

A mí que no me digan que se van a poner al día con los cribados en dos o tres meses, La actuación que se ha hecho con las mujeres de Talavera y su comarca, de verdad, ha sido muy grave.

¿No confía en los plazos que está ofreciendo el Gobierno regional para que el programa de cribado se ponga al día en noviembre?

Fíjese que cuando pusieron en marcha la licitación del nuevo contrato, la misma consejera portavoz dijo que sería para el 2026. Si no han sido capaces de reactivar el programa en cinco meses, yo no sé lo que va a pasar en lo que viene a continuación. Eso tienen que clarificarlo. ¿Cuántas mamografías se van a hacer diariamente entre el hospital y cuántas en la clínica privada?

Yo creo que es una cosa muy, muy seria y que deberían dar explicaciones. Lo que no puede ser es que el consejero de Sanidad esté escondido y que hace poco cesaran a una directora general. Es curioso. Hay muchas cosas que la Junta debería explicar en esta ciudad; yo siento un abandono total de la Junta.

"Page tiene a Talavera abandonada, y lo digo así de claro"

Dice que el Gobierno de Emiliano García-Page tiene abandonada a la ciudad de Talavera de la Reina. ¿Se siente peor tratado que su antecesora, la alcaldesa socialista, Tita García?

Page tiene a Talavera abandonada, y lo digo así de claro. El otro día dijo en Cazalegas que había muchos pretendientes para la plataforma logística. ¿Estaba amenazando a Talavera de la Reina?

A Tita por lo menos le prometía montones de cosas, aunque luego no cumplía, como hace siempre.

¿Siente que la Junta de Comunidades discrimina a Talavera en relación a otras ciudades castellanomanchegas de su tamaño e importancia?

Yo no debo hablar de esos temas, pero en Talavera el ciudadano siente a veces que en otras ciudades, alguna muy cercana a nosotros, los proyectos salen hasta del suelo. Fíjese, tenemos un fragmento de muralla que es monumento nacional y para rehabilitarlo tenemos que estar en contacto con el Ministerio y con la Junta, pero el dinero tenemos que ponerlo nosotros. En Toledo se cae una piedra y va corriendo todo el mundo a poner la piedra y, además, un millón de euros.

En el futuro Estatuto de Castilla-La Mancha, si se aprueba en el Congreso, se va a reconocer la realidad de las Tierras de Talavera. ¿Es un mero acto simbólico o abre nuevas posibilidades de gestión mancomunada en la comarca?

No es algo simbólico. Esto se ha tardado muchos años en conseguir, gracias a que el Partido Popular se posicionó con la sociedad talaverana y ha luchado junto a ella. Paco Núñez y el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha se pusieron desde un principio de nuestra parte.

Vamos a ir paso a paso. Primero que se apruebe el Estatuto y a partir de ahí ya hablaremos de más cosas.

¿Con Paco Núñez en la Presidencia de la Junta de Comunidades cree que a Talavera de la Reina le iría mejor?

Sí, porque se ha recorrido toda Castilla-La Mancha y se sabe los problemas de cada localidad. Para algunas ciudades como Talavera de la Reina un hálito de esperanza.

"Paco Núñez no tiene los vicios adquiridos que tiene Page, que tiene preferencia por algunas ciudades y lo está demostrando"

Además, Paco Núñez no tiene los vicios adquiridos que tiene Emiliano García-Page, que ha sido alcalde de una ciudad, que tiene preferencia por algunas ciudades y lo está demostrando en su quehacer diario. En cambio, Paco Núñez es una persona que nos trata a todos por igual, que va a intentar encontrar las mejores soluciones para todas las ciudades-

Castilla-La Mancha necesita aire fresco y Paco Núñez es la persona que está más preparada, tiene más ilusión y más ganas de trabajar para conseguirlo.

Usted gobierna en coalición con Vox en Talavera de la Reina, por ahora de forma bien avenida ¿Teme que la relación pueda romperse por intereses electoralistas según se aproximen los comicios de 2027?

Ahora mismo tenemos una buena relación. Estamos trabajando para dar soluciones a los problemas que tiene Talavera de la Reina y, por lo tanto, estamos remando en la misma dirección. Evidentemente, cada partido tiene sus pretensiones políticas, pero todos los miembros del equipo de gobierno somos talaveranos y queremos a esta ciudad.

En política puede pasar cualquier cosa, pero no creo que desde Vox cometan el error de forzar una ruptura. La gente de Talavera no lo entendería. Aquí no legislamos; estamos haciendo política en la calle buscando el bien común.

¿José Julián Gregorio va a repetir como candidato a la Alcaldía de Talavera de la Reina por el PP?

A mí me gustaría, pero es mi partido el que tiene que decidir. Me gustaría porque hay una serie de proyectos que estamos iniciando, pero que se van a llevar a cabo en la siguiente legislatura. Proyectos tan importantes como el Centro de Interpretación de la Cerámica, la nueva estación del AVE, la Facultad de Ciencias o el nuevo Palacio de Justicia.

"Quiero seguir siendo alcalde de Talavera en 2027 para que la ciudad sea un polo económico y social de Castilla-La Mancha"

Todos esos proyectos, que alguno de ellos se han retrasado adrede por otras administraciones, serán una realidad en la próxima legislatura. Estamos transformando la ciudad de Talavera de la Reina para bien y quiero seguir haciéndolo, para que sea un polo económico y social de Castilla-La Mancha.

¿Cree que Tita García volverá a ser su rival en las municipales de 2027?

Cada partido político tendrá que poner a su candidato.