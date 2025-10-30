CCOO Castilla-La Mancha critica la "imposición" de la Junta en aperturas comerciales en domingos y festivos

El sindicato CCOO Servicios de Castilla-La Mancha ha criticado la "imposición" de la Junta de Comunidades en la fijación del calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos, tras aprobarse la apertura de doce días al año, frente a la propuesta sindical de mantener todos los festivos cerrados.

En un comunicado, CCOO ha lamentado "profundamente" la decisión "unilateral" del Gobierno regional, al considerar que no se ha tenido en cuenta la necesidad de proteger el descanso de los trabajadores ni de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.

El sindicato ha mostrado, además, su rechazo a que la mayoría de los días autorizados se concentren en el mes de diciembre, coincidiendo con fechas en las que los empleados suelen reunirse con sus familiares.

Esta medida, ha señalado, "impide la conciliación y desatiende la necesidad de equilibrio entre la vida personal y laboral".

Modelo comercial

CCOO Servicios ha defendido un modelo comercial "sostenible y de calidad", que ponga en el centro la mejora de las condiciones laborales y la racionalización de los horarios de trabajo. "No puede hablarse de sostenibilidad si no se mejora la calidad del empleo en el sector", ha subrayado.

En este sentido, el sindicato propone avanzar hacia una regulación pactada en el marco de la negociación colectiva, que permita ordenar la jornada laboral y los tiempos de trabajo de manera equilibrada.

Reconsideración

Asimismo, ha pedido abrir un debate sobre la relación entre horarios comerciales, nivel de ventas y dimensionamiento de plantillas, especialmente ante el impacto comercial electrónico.

Por último, CCOO Servicios ha instado a la Junta de Comunidades a reconsiderar su decisión y a construir, junto con los agentes sociales, una "Alianza por un modelo comercial sostenible" que garantice tanto la competitividad del sector como los derechos de las personas trabajadoras.