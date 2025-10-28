Aprobado el convenio entre Junta de Castilla-La Mancha y Estado para financiar la dependencia con 80 millones de euros

Consejo de Gobierno abierto a la Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. JCCM

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la firma del convenio del nivel acordado para 2025 entre la Consejería de Bienestar Social y la Administración General del Estado, destinado a fortalecer el sistema de dependencia en la región.

La financiación total alcanzará los 80 millones de euros, repartidos al 50 % entre ambas administraciones, lo que permitirá atender a 80.000 personas y gestionar más de 100.000 prestaciones.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado en rueda de prensa que este convenio supone "recuperar la dignidad de las políticas sociales en dependencia", tras años en los que, según la consejera, las comunidades autónomas se habían visto "solas" en esta materia desde 2012, por decisiones del anterior gobierno.

García Torijano ha explicado que el acuerdo se centra en reducir las listas de espera y tiempos de resolución de expedientes, mejorar la calidad de los servicios mediante la incorporación de nuevos recursos y fomentar la teleasistencia avanzada, con dispositivos inteligentes que proporcionen mayor seguridad a las personas en situación de dependencia, sobre todo mayores.

Además, el convenio busca dignificar el empleo en el sector de los cuidados, reforzando las condiciones laborales de los profesionales que atienden a las personas dependientes.

"La corresponsabilidad en la financiación, al 50 % demuestra el compromiso conjunto del Estado y de Castilla-La Mancha con quienes más lo necesitan", ha subrayado la consejera.

