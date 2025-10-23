La Fiscalía de Castilla-La Mancha se defiende de la acusación de Vox de "maquillar datos": "No es verdad"

Vox ha acusado este jueves a la Fiscalía de Castilla-La Mancha de haber hecho una "obra de ingeniería para tapar y maquillar en su Memoria relativa a 2024 los datos de los delitos cometidos por personas extranjeras. El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, lo ha rechazado y ha asegurado que el documento presentado es "una fotografía de la Fiscalía y de los juzgados durante 2024".

"No es verdad, yo no maquillo los datos, no tengo por qué hacerlo", ha expresado Fernández durante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, en la que ha comparecido para informar del contenido de la Memoria de la Fiscalía.

El diputado de Vox, Iván Sánchez, ha iniciado su intervención considerando que la Fiscalía ha "tapado" en su informe los datos que "le preocupan al 78% de la población, que piensa en la inmigración".

"No aparecen aquellos referidos a qué delitos o cuántos delitos son cometidos por personas extranjeras. Los no nacionales están delinquiendo tres, cuatro e incluso cinco veces más que los nacionales y eso es indiscutible", ha expresado.

"No tengo que sumar o restar"

Por su parte, el fiscal ha asegurado que "no ha cambiado ningún palito" y ha invitado al diputado de Vox a ser "más reflexivo a la hora de hablar". "Como fiscal y como persona me ofende porque yo no cambio nada. No puedo admitirlo porque no es verdad", ha afirmado.

Según ha detallado, es la Fiscalía General del Estado la que dice qué se debe incluir en la Memoria. "Yo no tengo que sumar, restar, multiplicar o dividir, solo hago una valoración", ha explicado.

Asimismo, ha afirmado que la Memoria no hace referencia a la nacionalidad de las personas porque desde el punto de vista del Ministerio Fiscal "es indiferente". Y se ha preguntado si las estadísticas que maneja Vox "son ciertas o no", teniendo en cuenta que las del Ministerio del Interior "nunca concuerdan" con las de procedimientos judiciales.

Ciberviolencia

Por otro lado, en la rueda de prensa previa, el fiscal superior ha reiterado que los delitos de violencia de género no han descendido en Castilla-La Mancha. Y ha apuntado al "auge de la ciberviolencia de género por medios de mensajería instantánea tipo WhatsApp, Instagram o Telegram", además del acoso a menores a través de medios informáticos.

Además, ha apuntado a su preocupación por la siniestralidad laboral que se está dando en la comunidad autónoma.

Fernández también ha apuntado al trabajo realizado para la verificación del control de las medidas de sujeción física y farmacológica, particularmente en las unidades psiquiátricas. "No puede ser que a una persona determinada en un centro psiquiátrico o en un centro de salud mental se le tenga permanentemente inmovilizado física o farmacológicamente", ha afirmado.

PSOE y PP

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Tomás Godoy, ha expresado durante su intervención que es "absolutamente indecente" la declaración de Vox. Y ha remarcado la confianza del PSOE y del grupo parlamentario en el Estado de Derecho, en la Justicia, los jueces, los fiscales y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el sistema judicial y en el Ministerio Fiscal.

Por otro lado, el portavoz del PP, Santiago Serrano, se ha referido a la "deficiencia" de personal que tiene la región en materia judicial. Y se ha centrado en las cifras de violencia de género, abogando por "seguir trabajando de manera prioritaria y urgente para reducirlas porque a la vista está que lo que se está haciendo es claramente insuficiente".