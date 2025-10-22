Esta es la vivienda que puedes permitirte si cobras 1.500 euros en Castilla-La Mancha, según la IA

El precio de la vivienda continúa su escalada en nuestro país. En Castilla-La Mancha, los inmuebles se han encarecido un 7,8 por ciento en el último año, alcanzando los 987 euros por metro cuadrado de media, según el portal Idealista.

A pesar de ello, la región es la tercera comunidad más barata para adquirir un hogar en España, situándose solo por encima de Extremadura y Castilla y León y muy por debajo del precio medio nacional que supera los 2.700 €/m².

Entre sus provincias, Ciudad Real destaca como uno de los territorios más económicos con valores cercanos a los 740€/m², mientras que Guadalajara y Toledo se posicionan en la parte alta del mercado regional con 1.460 €/m² y 1.010 €/m² respectivamente.

En este contexto, desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha hemos consultado a la herramienta de inteligencia artificial (Perplexity) sobre qué vivienda puede permitirse un castellanomanchego que gana 1.500 euros al mes.

Su respuesta es clara: "Un ciudadano que dispone de ese salario mensual puede aspirar a un inmueble de unos 76.000 euros, siempre que no destine más del 30 por ciento de sus ingresos a la hipoteca", afirma la IA.

Esta cifra permite acceder a pisos modestos en localidades pequeñas o en pueblos en riesgo de despoblación, pero quizás se queda corta en capitales como Guadalajara o Toledo, donde los precios han crecido más del 10 % en el último año.

En cuanto al alquiler, los expertos recomiendan no destinar más de un tercio de los ingresos netos. En Castilla-La Mancha, donde los alquileres rondan los 7,22 €/m², con un sueldo de 1.500 "podrías destinar unos 450 €", señala la propia IA.

Con ese importe es posible acceder a pisos de entre 55 y 65 metros cuadrados en la mayoría de municipios, mientras que en Guadalajara o Toledo, esta cuantía apenas cubre una vivienda pequeña o compartida. Tan solo el 28 % de los alquileres no supera los 700 euros, pero esa oferta cada vez es menor.

Para paliar las dificultades de acceso, la Junta de Comunidades ha anunciado en los últimos días nuevos préstamos a tipo cero para cubrir el 20% de la hipoteca en la compra de vivienda. Esta subvención podrá alcanzar hasta los 48.000 euros y está destinada a menores de 36 años y familias que se instalen en municipios despoblados.

Por todo ello, Castilla-La Mancha sigue siendo una tierra de oportunidades inmobiliarias frente a otras regiones. Además, cuenta con una ventaja competitiva que la desmarca del resto de comunidades, y es su cercanía a Madrid.