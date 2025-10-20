Las Cortes de Castilla-La Mancha claman contra la pobreza y piden luchar contra los "discursos de odio"

Acto por el Día de la Pobreza en las Cortes de Castilla-La Mancha. Foto: Cortes CLM.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han albergado este lunes el acto institucional por el Día Internacional de la Pobreza. El presidente de la cámara, Pablo Bellido, ha afirmado que la lucha contra la pobreza exige "defender los servicios públicos" y los impuestos como "instrumento para combatir la desigualdad", así como "eliminar los discursos del odio contra la aporofobia".

Un pleno en el que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN) ha presentado su plan de acción integral contra la pobreza y que ha dado voz a siete personas con experiencia en la materia.

"La desigualdad normalmente es heredera de la codicia. Para luchar contra esta desigualdad que genera pobreza hay que defender los servicios públicos. Aquí hay una campaña absolutamente peligrosa contra los impuestos, que lo que hacen es combatir la desigualdad", ha lamentado Bellido.

Asimismo, ha expresado que es "determinante" la necesidad de eliminar los "discursos de odio al diferente". Por ello, ha pedido una mirada amplia sobre la pobreza, que conciencie también sobre la necesidad de erradicar fenómenos en todo el mundo como la esclavitud infantil o la infancia víctima de conflictos armados en Ucrania o Gaza.

En definitiva, ha pedido un "convencimiento real contra la pobreza", ya que "cuando uno quiere sumarse a una causa y luchar contra una injusticia, no tiene que utilizar a estas personas en beneficio propio".

"Hay que estar contra la pobreza, sus causas y sus consecuencias siempre, no solamente cuando a uno le interese o le venga mejor", ha sentenciado.

"No dejar a nadie atrás"

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha quieren dejar atrás a nadie", por lo que la Junta dedica el 70 % del presupuesto a gasto social.

"Desde el 2015 hemos reducido la pobreza severa en un 5,8 %, contribuyendo a reducir la desigualdad en nuestra sociedad. Ahora hay que encarar con solvencia la erradicación de la pobreza relativa, para lo que ha recordado que se va a poner en marcha una nueva Estrategia regional en la Lucha contra la Pobreza, con horizonte de varios años y 120 medidas concretas", ha asegurado.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar la segunda estrategia contra la pobreza 2025-2030 antes de que termine el año 2025. Tendrá 120 medidas para "seguir trabajándolas de manera transversal de la mano del sector, cerca de la gente y la ciudadanía".

"Políticas reales"

Por su parte, la presidenta de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, ha pedido "políticas, recursos y voluntad real" para transformar una realidad que en Castilla-La Mancha se traduce en que tres de cada diez personas viven en situación de pobreza.

"Está presente en quienes viven de alquiler, personas en desempleo, habitantes de zonas rurales, personas con discapacidad y jóvenes", ha afirmado.

Las propuestas presentadas este lunes han surgido de los grupos de trabajo incluidos en la Red. Por parte de asociaciones de residentes extranjeros se han demandado medidas contra los discursos de odio, mientras que la asociación Asiem ha defendido propuestas en defensa del pueblo gitano y contra el "antigitanismo".

Por otro lado, miembros del colectivo YMCA han presentado propuestas sobre la promoción de viviendas compartidas de emancipación con alquiler reducido, un bono joven de alquiler para quienes no tengan empleo estable, la creación de escuelas de segunda oportunidad, etc.