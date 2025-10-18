Nuevo ataque vandálico a la sede del PP en Toledo: pegatinas de 'Boicot Israel Genocida' sobre la imagen de Feijóo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este sábado nuevos actos vandálicos en la sede de la formación en Toledo, ubicada en el barrio de Santa Teresa.

A través de un mensaje en redes sociales, Núñez ha adjuntado dos fotografías donde se observa la imagen del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cubierta con pegatinas que rezan 'Boicot Israel Genocida'.

Núñez ha lamentado que "los violentos ataquen de nuevo" el local del partido, recordando que la sede ya fue objeto de agresiones el pasado septiembre, cuando apareció con un golpe en el cristal y pintadas sobre la imagen del presidente nacional.

Cuantas más pegatinas nos peguen, más pedradas tiren a nuestras ventanas y más pintadas hagan en nuestra fachada; más fuerte escucharán nuestro mensaje de paz y libertad.



Lamento que los violentos ataquen de nuevo nuestra sede regional.



A más violencia, más democracia. — Paco Núñez (@paconunez_) October 18, 2025

El popular ha condenado los hechos reafirmando el compromiso democrático de su partido: "A más violencia, más democracia", ha afirmado, añadiendo que "cuantas más pegatinas nos peguen, más pedradas tiren a nuestras ventanas y más pintadas hagan en nuestra fachada; más fuerte escucharán nuestro mensaje de paz y libertad".

Las pegatinas ya han sido retiradas de la fachada y no queda rastro de ellas en el mediodía de este domingo, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Las pegatinas ya han sido retiradas. Imagen de la fachada de la sede este domingo a mediodía. M. N.

El mes pasado, la misma sede amaneció entonces con un golpe en una de las cristaleras y con pintadas que incluían la palabra "mafia". Además, la imagen de Feijoó fue también atacada con pintadas sobre su rostro.