PSOE y PP cierran el Debate sobre el Estado de la Región acusándose de "mentir" sobre Castilla-La Mancha

Montaje con las intervenciones de Ana Isabel Abengózar (PSOE) y Carolina Agudo (PP) en la segunda jornada del Debate sobre le Estado de la Región. Cortes de Castilla-La Mancha

PSOE y PP han cerrado el Debate sobre el Estado de la Región volviendo a enfrentar puntos de vista antagónicos sobre la situación de Castilla-La Mancha y acusándose de "mentir" de manera mutua. Todo ello durante una última jornada en la que Vox ha tildado al Gobierno de Page de "fracaso" y solo han salido adelante las siete propuestas planteadas por los socialistas.

El cierre del Debate ha corrido a cargo de la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, quien se ha referido al PP como un partido "desesperado y mentiroso" que en sus proposiciones de resolución ha demostrado una "profunda desconexión con la realidad".

La diputada del PSOE ha tenido palabras de crítica para los dos grupos de la oposición. Del PP ha dicho que es un partido "sin proyecto para esta tierra" como ha quedado demostrado en unas propuestas "a las que tampoco acompaña la coherencia", al tiempo que ha rechazado en "rotundo las de Vox".

De los portavoces parlamentarios de los grupos rivales ha confesado sentir "bochorno y vergüenza" por los "niveles tan bajos a los que está llegando la política". "La ciudadanía no se merece la cantidad de reproches, insultos y mentiras que se dicen", ha apuntado.

Abengózar ha enfrentado a un PP "tan desesperado y mentiroso" que "no es capaz de centrarse y hablar de la región", frente a un modelo socialista que demuestra que Castilla-La Mancha "avanza" y que ha señalado como "ejemplo de progreso, igualdad de oportunidades e igualdad".

El PP llama al "cambio sereno"

Desde las filas, 'populares' su portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, ha lamentado el modelo de "propaganda y mentira" que a su modo de ver sigue el Gobierno socialista y ha reivindicado la "hora del cambio" que encarna su partido.

La parlamentaria ha lamentado la "piel tan fina" exhibida por el presidente Page durante la primera jornada al hablar de "insultos" cuando "solo había crítica política".

De "Emiliano I de España", como le ha llamado irónicamente por los logros que exhibió en la primera jornada en indicadores económicos como confianza empresarial o mejora del empleo, ha asegurado que se le olvidó citar que "también es líder en que se vayan mil empresas o en que la renta per cápita de la región sea 6.000 euros más baja que la media nacional".

"Es un crack en decir mucho y no hacer nada, es un fraude, un bluf y un mentiroso, pero como adjetivo de persona que miente. No se enfaden", ha precisado Agudo.

Frente a "diez años diciendo lo mismo" con "los mismos datos maquillados, anuncios repetidos y pobreza creciente", la parlamentaria del PP ha reivindicado el "proyecto de futuro, de propuestas concretas" del PP.



"Planteamos un cambio sereno, responsable y cercano", ha finalizado Agudo antes de desear "ánimo" a Page y aconsejarle que se "relaje y disfrute" porque "solo queda año y medio".



Por último, el presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, ha descrito como un "fracaso" el Gobierno de Page, al que ha acusado de "despreciar" a una región que ha llenado de "promesas que se han convertido en humo".

Un momento de la intervención de David Moreno (Vox).

En este sentido, Moreno ha llamado al mandatario nacional "fraude" y ha lamentado que "las familias de Castilla-La Mancha sufran el fracaso de su Gobierno".

Votación de resoluciones

Estas dos jornadas de Debate sobre el Estado de la Región han culminado con la votación de las siete propuestas de resolución que ha presentado cada uno de los tres grupos parlamentarios.

La mayoría socialista representada en la cámara ha dado luz verde a las proposiciones de su grupo, aprobadas por el voto en contra de PP y Vox, partidos que a su vez han visto como sus planteamientos se quedaban en la cuneta.

Las resoluciones aprobadas recogen, entre otros temas, iniciativas presentadas por Page durante su discurso como deducciones fiscales para la compra de la primera vivienda o "medidas pioneras" para facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes.

Del mismo modo, también piden al Gobierno central que aborde una ley de armonización fiscal y la "reforma urgente" de la financiación autonómica.