El PSOE denuncia una "cutre manipulación" del PP para hacer creer que Page reconoce ser "sanchista"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región. Javier Longobardo

Pocos instantes después de que terminase la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el enfrentamiento se trasladó del parlamento autonómico a la arena de las redes sociales. Y todo a cuenta de un vídeo publicado por la cuenta del PP de Castilla-La Mancha y replicado por varios cargos públicos del partido en el que se podía ver al presidente de Castilla-La Mancha reconocer que es sanchista y sobre el que el PSOE ha denunciado una "cutre manipulación".

En los 18 segundos que dura el corte, Page, durante su segunda réplica a la intervención del presidente del PP, Paco Nuñez, espeta: "Pues claro, pero cómo no voy a ser sanchista. Sí soy socialista, a mucha honra".

Dos frases que el presidente pronunció en la tribuna pero no de manera continuada. Y es que esta versión está cortada y omite lo que el presidente expresa entre esas dos oraciones.

🚨 🥀 Sanchista, socialista y orgulloso.



Castilla-La Mancha merece algo mejor. pic.twitter.com/H5mlUCYAB1 — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) October 16, 2025

Textualmente, Page dice en alusión a Núñez que: "se hincha a decir todos los días que yo soy sanchista". A continuación es cuando suelta la sentencia denunciada por el PP: "Pues claro, pero cómo no voy a ser sanchista si soy Sánchez, García-Page Sánchez. No soy pagista, ni soy felipista, ni soy guerrista. Sí soy socialista, a mucha honra".

El vídeo publicado por el PP fue rápidamente retuiteado o posteado por numerosos cargos del partido en la red social X como la portavoz del grupo parlamentario, Carolina Agudo; el portavoz adjunto, Santiago Serrano o el senador por designación autonómica, Miguel Ángel de la Rosa, que había estado presente en la sesión siguiendo la primera jornada del debate.

pero qué cutres sois pic.twitter.com/KWyJ3zUsSA — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 16, 2025

El PSOE los llama "cutres"

Precisamente, cuando de La Rosa lo posteó, se produjo la reacción del secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, quien emplazó a los 'populares' a "pedir perdón" en la segunda jornada del debate.

En su mensaje de contestación, Gutiérrez comenzaba diciendo que "sabía que Paco Núñez no ha gustado ni a los suyos, pero no sabía que consideraseis que había estado tan mal".

sabía que @paconunez_ no ha gustado ni a los suyos en el debate…pero no sabía que consideraseis que había estado tan mal.



¿En serio que habéis recortado 10 segundos de su intervención para manipular el sentido de lo que dijo? pero como sois tan cutres?



Textualmente dijo que… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 16, 2025

"¿En serio que habéis recortado 10 segundos de su intervención para manipular el sentido de lo que dijo? ¿Pero cómo sois tan cutres?", se ha preguntado

"Textualmente dijo que no es ni pagista, ni sanchista, ni felipista, ni guerrista…solo socialista. No es el hecho de lo que queréis que parezca que diga, sino la gravedad de una manipulación del Presidente en un debate de las Cortes de una manera tan vulgar. Una vez más. Espero que mañana pidáis perdón, cutres que sois unos cutres". ha asegurado de manera textual.

Un enfrentamiento que marcará la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará en la mañana de este viernes con los grupos políticos defendiendo y votando las resoluciones presentadas por los diferentes grupos al término de la primera sesión.