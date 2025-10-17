Page acusa a un subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha de "escarbar" para "encontrar cosas sucias" sobre él

Page, aplaudido por los miembros de su Gobierno y del grupo parlamentario socialista al término de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región. Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado a un delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha de haber estado "escarbando" para ver si encontraba "cosas sucias de este presidente".

Esta afirmación se produjo durante la última intervención de Page en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región. En el turno de réplica a la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, con la que terminó el día, el regidor autonómico volvió a enarbolar esa bandera de "corrupción cero" en su Gobierno que ya había sacado durante su discurso matutino.

En ese alegato de limpieza, que también extendió al grupo socialista en las Cortes, sorprendió por un señalamiento que no pasó inadvertido para lo que a esas horas continuaban en el parlamento castellano-manchego.

"Hemos tenido a un subdelegado Gobierno en Castilla-La Mancha, del Gobierno de hoy, buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente", señalaba sobre un hecho que calificaba de "serio por no decir grave".

Sin ofrecer muchos más detalles, sí que apuntaba que "lo he denunciado donde tenía que denunciarlo".

Preguntas a medios de comunicación

Fuentes del Gobierno regional consultadas por EL ESPAÑOL de CLM han confirmado que tuvieron conocimiento de que un subdelegado del Gobierno en la región estaba preguntando en algunos medios de comunicación sobre posible "información negativa" que pudieran tener del presidente.

A este respecto, además de confirmar que "no encontró nada", estas mismas fuentes han apuntado que Page trasladó la denuncia a las "más altas esferas" sin especificar si de Moncloa o Ferraz.

Una de las incógnitas de este asunto tiene que ver con la identidad del supuesto hacedor de la trama. Si tomamos las palabras de Page de manera literal, en Castilla-La Mancha hay tres hombres desempeñando esta tarea pública: Ángel Devia en Toledo, David Broceño en Ciudad Real y Miguel Juan Espinosa en Albacete.

Si se estuviese refiriendo de manera genérica, en la ecuación también entrarían las dos subdelegadas: María Luz Fernández (Cuenca) y Susana Cabellos (Guadalajara).