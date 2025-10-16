Vox acusa a Núñez de pactar "todo lo mollar" con Page y recuerda al PP: "Con la mafia no se colabora"

David Moreno muestra el programa electoral con el que el PSOE de Castilla-La Mancha se presentó a las elecciones de 2023.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha cargado con dureza durante el Debate sobre el Estado de la Región contra el socialista Emiliano García-Page, al que ha calificado de "fraude", y ha extendido sus críticas al Partido Popular liderado por Paco Núñez, al que ha acusado de "pactar todo lo mollar" con el presidente autonómico.

"Parece que el PP no entiende una cosa: estamos ante una banda criminal. Con la mafia no se colabora", ha advertido el dirigente de Vox refiriéndose al PSOE.

Las palabras de Moreno han provocado una contundente respuesta del presidente regional. "Quien ofende la dignidad de este presidente y nos llama banda criminal, no merece que gaste mucho más tiempo en intentar convencerlo", ha zanjado Page durante su breve turno de réplica, bajándose de la tribuna apenas tres minutos después de haberse subido a ella.

Moreno, durante su intervención, prácticamente ha situado a los dos principales partidos en el mismo plano de responsabilidad por la situación actual de Castilla-La Mancha y ha denunciado que "Page es presidente por culpa de Núñez", asegurando que ambos "pactaron en secreto suprimir la limitación de mandatos que le habría impedido presentarse en 2023, tras ocho años padeciéndole como presidente".

"Núñez ha pactado todo lo mollar con Page. Le ha dado la mano y se ha convertido en lo mismo que él: un fraude en versión light", ha sentenciado.

"Blindar beneficios"

Y es que el líder de Vox ha acusado al PSOE y al PP de Castilla-La Mancha de llegar a acuerdos "para blindar su estatus y sus beneficios". En ese sentido, ha criticado la que ha definido como "ley de paguitas", aprobada —ha recordado— con el único voto en contra de Vox.

"Asegura un sueldo a los altos cargos de la Junta una vez dejen de serlo: 15 millones de euros para que cobren sin trabajar al menos dos años más. Es grosero que se pongan paguitas VIP mientras muchos hogares lo están pasando mal", ha argumentado.

También ha arremetido contra la reforma del Estatuto de Autonomía, acordada por socialistas y 'populares', a la que ha calificado como "el pacto de los vagos". "Firmada en secreto y a oscuras, solo blinda el estado de privilegios del PSOE y del PP, con un aumento de diputados nada menos que de 35 a 55. Nadie lo ha pedido y no mejora en nada la vida de los castellanomanchegos", ha criticado.

Una región "en el congelador"

En su intervención, Moreno ha acusado a Page de haber "metido a Castilla-La Mancha en el congelador". "¿Qué ha mejorado en 10 años? Nada, absolutamente nada. Tiene a Castilla-La Mancha en un oscuro túnel. Día a día se repite la dejadez de su Gobierno en atender las demandas de los castellanomanchegos", ha denunciado el portavoz de Vox, que ha descrito un panorama de parálisis institucional y falta de respuesta ante los problemas de la región.

En materia de sanidad, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "maquillar las listas de espera" y ha advertido de que "sus recortes están haciendo buena a Cospedal". "Dos años para una consulta de oftalmología, un año para una operación, muchos centros de salud sin citas disponibles… Usted no cumple nunca", ha afirmado, subrayando el deterioro que, a su juicio, sufre la atención sanitaria pública en la comunidad.

Desde Vox, también ha denunciado la falta de soluciones ante la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de las familias castellanomanchegas. "Estamos cada vez peor: los jóvenes no se pueden emancipar, dos de cada tres familias tienen dificultades, ahorrar es imposible para tres de cada cuatro hogares, uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza, seis de cada diez castellanomanchegos se quieren marchar", ha señalado Moreno, en un diagnóstico crítico sobre la situación social de la región.

Mensaje al campo

Además, ha centrado parte de su intervención en el medio rural, denunciando que "ha abandonado a la agricultura y la ganadería, que son el motor estratégico de la economía regional". En este sentido, ha reclamado "reformas hidráulicas" y ha recordado que "Vox propone un Plan Nacional del Agua". "¿Por qué se opone, si Castilla-La Mancha sería la gran beneficiaria?", ha preguntado.

El portavoz parlamentario ha cerrado su intervención con un mensaje directo al presidente autonómico, al que ha acusado de desconexión con la realidad castellanomanchega. "Visita más El Hormiguero que estas Cortes; conoce mejor los pasillos de Atresmedia que los de este Parlamento", ha afirmado Moreno en alusión a la presencia mediática de Page.

"Sabe que es un fraude y que se va agotando su tiempo como presidente regional. ¿Dónde tiene la cabeza? ¿En Fuensalida o en Ferraz? ¿En Fuensalida o en la Moncloa? No le ven aquí, no está presente", ha concluido.