Paco Núñez asegura que Page es un "impostor", lo ve "agotado" y ofrece un cambio con "ilusión y dedicación plena"

Paco Núñez durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región. Javier Longobardo

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aprovechado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región para definir al jefe del Ejecutivo autonómico, el socialista Emiliano García-Page, como un "fraude en todas sus acepciones" y como un "impostor" que "vende moderación" mientras "ejecuta obediencia" a Pedro Sánchez.

"Intenta venderse como un socialista bueno, moderado, contrario a Sánchez, pero luego hace todo lo posible para que siga en el poder", ha insistido desde la tribuna de oradores, recordando que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han llegado a votar "a favor de la amnistía" en el Congreso.

En la misma línea, el líder de la oposición regional ha acusado a Page de "vender permanentemente a su tierra con tal de que el PSOE siga en el poder" y de actuar con una "hipocresía permanente" basada en un "continuo engaño y promesas incumplidas".

"Todo lo que hace está encaminado a engañar a los castellanomanchegos para que le voten cada cuatro años", ha dicho Núñez sobre Page, al que el dirigente 'popular' ve "cansado" y "agotado" tras 10 años al frente del Gobierno regional.

Núñez, que ante la Cámara se ha presentado como el futuro presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha una vez que se celebren las elecciones autonómicas de mayo de 2027, ha ofrecido a la ciudadanía un "modelo de ilusión y dedicación plena", con "liderazgo" y "ambición". "Esta tierra merece un presidente a tiempo completo y que no esté pensando en otra cosa".

"Otra Castilla-La Mancha es posible"

"Otra forma de gobernar es posible. Otra Castilla-La Mancha es posible", ha insistido, añadiendo que "nuestra tierra se merece más: un Gobierno que cumpla, no que prometa".

Según Núñez, la Castilla-La Mancha real no es la que dibuja el Ejecutivo de Page, sino la de las "colas en los hospitales, pueblos que se vacían o jóvenes que se marchan". "Castilla-La Mancha no avanza, y si avanza, es siempre más lento que el conjunto del país o las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha lamentado después de que el PSOE "haya gobernado 40 años en esta región".

El presidente regional del PP, además, ha utilizado su turno de intervención en el Debate para darle a Page "10 razones por las que debería haber dejado ya la Presidencia si le quedase algo de dignidad". Entre ellas, que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza sitúe a Castilla-La Mancha con "la mayor tasa de pobreza y exclusión social de España, un 34 %, frente a una media nacional del 26 %", o que "el 41 % de los menores de Castilla-La Mancha crezcan en hogares pobres".

También ha lamentado que "cerca de 100.000 personas" figuren hoy por hoy en las listas de espera sanitarias, "las peores cifras desde 2015", con "172 días de tiempo medio de espera". "Quien enferma espera demasiado y quien atiende está exhausto", ha dicho sobre los profesionales sanitarios, quienes a su juicio han sido "engañados" por Page al no haber recuperado todavía la Carrera Profesional Sanitaria.

"Hoy ha dejado claro que no la va a poner en marcha pese a que supone un 0,7 % del presupuesto. Tiene dinero, pero no tiene la voluntad política para hacerlo", ha añadido sobre la Carrera Profesional un Paco Núñez que ha comprometido un "plan de choque para las listas de espera, modernizar y reforzar la atención primaria, garantizar la UCI en todos los hospitales comarcales y proteger a nuestros sanitarios de las agresiones diarias que sufren".

Sobre la situación económica de la comunidad autónoma tras una década con Page como gobernante, Núñez ha asegurado que la brecha de la renta per cápita entre Castilla-La Mancha y las regiones más ricas "ha aumentado un 22 %", que los castellanomanchegos "han perdido un 13 % de poder adquisitivo" en estos 10 años y que estamos en "una de las tres autonomías con mayor presión fiscal del país".

"Con usted en el Gobierno, en Castilla-La Mancha hay más impuestos, más burocracia y más deuda. La receta no puede ser más de lo mismo", ha indicado el dirigente 'popular', que ha exigido "derogar el injusto canon del agua, un impuestazo que se ha sacado usted de la manga".

Después de afear a Page que no haya construido "un solo kilómetro" de autovía desde que llegó a la Junta de Comunidades, Núñez ha criticado también que el presidente regional no haya cumplido "ni una sola medida del Pacto Regional por el Agua cinco años después de haber firmado".

"A más Page, menos agua", ha dicho, comprometiéndose a ser "el presidente del campo".