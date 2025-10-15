Hernando expone en Bruselas el "éxito" de las políticas de vivienda y transporte en Castilla-La Mancha

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha participado en una mesa de trabajo en Bruselas para exponer ante otras regiones europeas los "casos de éxito" de la región en materia de vivienda y de transporte. Un encuentro en el marco de la Semana de las Regiones de Bruselas para mostrar "ejemplos de políticas que hacen que la gente pueda tener una vida digna".

Como ha indicado el consejero, su objetivo es explicar las normas urbanísticas desarrolladas en Castilla-La Mancha para favorecer la instalación de industrias. También la inversión del 60 % del presupuesto de los últimos años en carreteras para "evitar que los pueblos se queden aislados por malas infraestructuras".

"El transporte no deja de ser el gran catalizador de todos los derechos públicos y todos los servicios públicos. De poco sirve tener un magnífico hospital, institutos o centros para atender a los mayores si no se puede llegar a ellos", ha expresado.

Por otro lado, Hernando quiere transmitir "la ingente cantidad de programas y de dinero dedicados en materia de vivienda para que cualquier proyecto vital comience por ahí". "Castilla-La Mancha ha conseguido que más de 5.000 jóvenes puedan acceder a ayudas para adquirir una vivienda en el entorno natural. Somos número uno en España en materia de gestión de recursos para la rehabilitación de viviendas en nuestros pueblos, con más de 60 millones de euros que hemos estado tramitando en estos últimos años", ha expresado.

Por todo ello, ha destacado la importancia de que estas políticas estén acompañadas de recursos para conseguir "algo muy elemental", que "no haya una Europa a dos velocidades con ricos en el norte y un sur con dificultades".

"Medidas pioneras"

La presentación en Bruselas es un preludio al Debate sobre el Estado de la Región en el que Hernando va a plantear "medidas muy pioneras y avanzadas sobre vivienda, que no se están haciendo en ningún otro punto de España".

"Son medidas que tienen que ir a decir alto y claro que necesitamos soluciones ya", ha afirmado, a la vez que ha reivindicado la buena gestión de fondos europeos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.