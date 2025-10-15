Cerca de 300 alcaldes del PP de Castilla-La Mancha presentan firmas para "derogar de inmediato" el canon del agua

El vicesecretario del área de Territorial del PP, Israel Pérez, y el presidente del Comité de alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Blanco.

El PP de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, cerca de 300 firmas de alcaldes de la región, la mayoría del partido, solicitando la derogación inmediata del canon del agua.

La entrega de firmas ha sido realizada por el presidente del Comité de Alcaldes del PP autonómico, Francisco Blanco, y el vicesecretario regional de Política Territorial, Israel Pérez.

Ambos hicieron un llamamiento a los alcaldes socialistas para que se sumen a la iniciativa y expresen también su oposición al impuesto.

Pérez ha explicado que, aunque el Gobierno regional justifica el canon alegando una normativa europea, esa obligatoriedad "no es tal cuando se trata de una directiva europea" y ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "tiene mecanismos que pueden evitar la imposición de este impuesto".

Sin beneficio

El vicesecretario ha señalado que el canon afecta no solo a los ayuntamientos, sino también a agricultores, ganaderos, empresas y vecinos de la región.

Además, ha lamentado que sean los propios consistorios los encargados de recaudar el impuesto sin recibir beneficio alguno de lo recaudado.

Pérez ha recordado que el pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado recientemente por unanimidad solicitar a la Junta una moratoria hasta 2038 en la aplicación del canon y ha animado a otros alcaldes socialistas a sumarse a la iniciativa como sus compañeros de Ciudad Real.

Bonificaciones

El alcalde de Cazalegas ha señalado que, pese a las bonificaciones para municipios pequeños, su municipio recaudará cerca de 100.000 euros y en toda Castilla-La Mancha la suma alcanzará unos 30 millones.

Pérez ha añadido que el PP "no descarta" cualquier tipo de acción, política, jurídica o la que corresponda, para seguir oponiéndose al impuesto.

Finalmente, ha insistido en que los alcaldes deben unirse para reclamar la derogación inmediata y dejar de "robar a los castellanomanchegos", asegurando que existen mecanismos alternativos para cumplir con la directiva europea sin imponer el canon.