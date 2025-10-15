El cartel de tráfico de Castilla-La Mancha que está recibiendo cientos de críticas: "Da hasta miedo"

La nueva señalética turística de Castilla-La Mancha ha generado una gran polémica a raíz de un vídeo publicado recientemente por el famoso arquitecto y profesor toledano Antonio González conocido en redes sociales como @elarquitectodeinsta donde cuenta con miles de seguidores.

La crítica se centra en los carteles de despedida que ha instalado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las salidas de la región. Antonio cuestiona el diseño, el mensaje y la funcionalidad de estos carteles "en color doble K que tiene la misma alegría que un funeral", lamenta.

"¡Te esperamos!", es el mensaje principal de esta señalética de despedida que parece "proceder de un grupo desconocido que da hasta miedo" debido al pequeño tamaño de los logotipos de las entidades colaboradoras, entre ellas el propio Gobierno regional, que dificulta a los conductores distinguir quién es el emisor.

Los problemas estéticos se extienden también a las banderolas que anuncian la entrada de los pueblos de Castilla-La Mancha. Su diseño se compone de una ilustración representativa del municipio, el nombre de la localidad y un código QR cuya disposición y tamaño "hacen imposible ninguna captura desde el coche en movimiento".

Al no ir asociadas a ningún área de servicio "te obligan a llegar a pie entre los matorrales para alcanzar a ver algo, menos mal que su naturaleza es preciosa", ironiza Antonio.

Banderola de bienvenida de los pueblos de Castilla-La Mancha. Antonio Gonzalezmayo

La reacción en redes no se ha hecho esperar, cientos de usuarios han calificado la iniciativa de "lamentable" y de "un despilfarro" de dinero público.

"Diseño horripilante, el objetivo es que no vuelvan" - "Los carteles de antes eran horribles, pero los de ahora son aún peor" - "Con poner Hasta pronto / Goodbye y un diseño que represente a Castilla La Mancha es más que suficiente", son algunos de los comentarios que aloja la publicación de @elarquitectodeinsta.

Esta señalética forma parte de un proyecto de promoción turística dotado con 30 millones de euros para instalar hasta 2.186 señales de esta índole en toda Castilla-La Mancha.

En medio de esta polémica, la Junta ha oficializado el relevo de Ana Isabel Fernández Samper al frente de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. Después de casi diez años en el cargo, Samper será sustituida por Arantxa Pérez Gil, quien hasta ahora era responsable de Turismo en la Diputación de Guadalajara.