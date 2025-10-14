La toledana Inés Sandoval, nueva directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de la toledana Inés Sandoval Tormo como nueva directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en sustitución de Ana Berenguer Giménez.

Sandoval deja por tanto su cargo actual como directora de Promoción y Colaboración en la Entidad Pública del Suelo (SEPES), un puesto al que accedió tras dejar la Dirección General de Vivienda de Castilla-La Mancha el pasado mes de marzo.

Sobre Inés Sandoval

Inés Sandoval es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), tiene formación en Trabajo Social por la UNED y los másteres de Asesoría Jurídico-Laboral (UDIMA) y Formación del Profesorado (UNIR).

Ha desarrollado su trayectoria profesional en la gestión pública y de vivienda en la Administración estatal, autonómica y local. Además de directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, también ostentó la presidencia de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman).

Asimismo, entre 2015 y 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo, responsabilizándose de empleo e igualdad.