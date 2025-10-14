Castilla-La Mancha aplicará herramientas de IA a partir de 2026 para agilizar trámites administrativos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Junta comenzará a "aplicar la inteligencia artificial (IA)" a partir de 2026 a los expedientes de impacto ambiental para agilizar trámites administrativos.

"Lo que antes eran siete meses en la primera valoración, ahora pueden ser unos cinco días", ha asegurado durante su participación en la presentación en el Taller del Moro de Toledo del último libro del periodista Fernando Jáuregui, El cambio en 100 palabras: ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?

Page ha afirmado que las nuevas tecnologías "van a causar un impacto revolucionario en el ámbito de la gestión y en las relaciones entre el ciudadano y las administraciones".

"Dentro de cinco años, la IA estará en el 90 % de los diagnósticos. Si nos ponemos a imaginar lo que pueda pasar, tendríamos que partir de la base de que casi todo lo que está pasando no nos lo imaginábamos. Hay cosas que han cambiado tan radicalmente que todavía no estamos en condiciones de explicar hasta dónde ha llegado el cambio", ha reflexionado.

Además de Jáuregui y Page, en la conversación, moderada por la directora de CMM, Carmen Amores, también ha participado el director de La Tribuna de Albacete, Francisco Javier Martínez.

Mensaje populista

Para Page, las redes sociales están amplificando "el nivel de radiación del populismo barato, la demagogia y el frentismo" y han interferido tanto en nuestras vidas que "atemorizan a muchos".

El presidente ha expresado que "el 90 % del ruido ambiental que hay en la política española está creado y diseñado", además de que el ambiente es "claramente distinto fuera de Madrid".

Por todo ello, Page ha apostado por que sea Europa quien adopte un papel regulador de este nuevo escenario a nivel mundial. "Europa podría ser perfectamente un espacio de reflexión que permita alumbrar los primeros códigos de control y regularización del sistema y de todo lo que está pasando. Ya ha hecho muchos avances civilizatorios en la historia y es el único espacio en el que cabe esta reflexión", ha expresado.