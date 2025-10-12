Page acusa a la política actual de "pulverizar el método constitucional" y llama a pactar para "evitar extremos"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha advertido este domingo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Fiesta Nacional, que la política española "ha pulverizado claramente el método constitucional" y ha reclamado "recuperar el espíritu de la Constitución", basado en el diálogo, el pacto y la moderación.

"Lo único que yo echo en falta y reclamaría en un día como hoy es que pudiéramos entre todos recuperar no ya el fondo de la Constitución, que es dura, solvente y no tiene alternativa, sino el espíritu constitucional", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico antes de participar en Madrid en el desfile militar del 12 de octubre.

Pese a ello, ante los medios de comunicación, Page ha afrontado esta jornada como un momento idóneo para "reivindicarnos serenamente como una de las grandes culturas del planeta, la Hispanidad" y también para recordar que "la España de hoy es una España de éxito, que progresa y vive en mejores condiciones que la mayor parte de los ciudadanos del mundo".

Evitar los extremos

El presidente castellanomanchego ha subrayado que el verdadero valor de la Constitución no reside solo en su contenido, sino en su método. "Nos obligaba a pactar, a acordar, a modelarnos, a intentar escuchar, a evitar los extremos", ha recordado.

Sin embargo, ha lamentado que "hoy la extrema polarización, el frentismo premeditado que se busca desde las instancias nacionales" haya convertido los partidos en un fin en sí mismos.

"Se ha pulverizado claramente el espíritu, el método constitucional. No el fondo, pero sí el aroma, la espiritualidad del alma que tenía la Constitución", ha criticado. Por eso, ha defendido que el gran objetivo nacional debe ser "recuperar ese espíritu de consenso" que guió la Transición.

En redes sociales, el presidente castellanomanchego ha acompañado su intervención con un mensaje de orgullo y unidad: "Celebrar el Día de la Fiesta Nacional es sentir orgullo de lo que somos. Es celebrar la igualdad y la convivencia. Es celebrar la fuerza de un país que construye su futuro sin perder de vista lo que nos une".

Antes de arrancar el desfile del 12 de octubre, Page ha advertido: "Hoy las instituciones más valoradas son las que van a desfilar y seguramente no podrían desfilar los partidos políticos", ha dicho, en referencia a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Corona, que ha definido como "exponentes claros de nuestro éxito y de lo que significa España institucionalmente".

Finalmente, ha puesto en valor la fortaleza económica de Castilla-La Mancha, que se sitúa entre las comunidades que más han crecido en lo que va de siglo. "No solo se trata de crecer en riqueza, sino de consolidarla en una sociedad cohesionada, con buena sanidad, buena educación y buenos servicios sociales", ha señalado.

"Estos 10 últimos años, desde que yo soy presidente, sin duda ninguna, no solo nos hemos recuperado de los cuatro años de recortes, sino que realmente podemos ver que se ha colocado Castilla-La Mancha en una senda de crecimiento muy por delante de otras regiones vecinas", ha concluido.

Alcaldes invitados

Por su parte, los alcaldes de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), Sergio Marín y Miriam Lava, respectivamente, han agradecido a los reyes su invitación a los actos de la Fiesta Nacional como representantes de los municipios afectados por la dana de 2024, así como su apoyo y cercanía durante los meses posteriores a las inundaciones.

Marín ha señalado que la invitación supone "un aliciente para continuar con la reconstrucción" y ha querido agradecer "el esfuerzo desde el minuto uno" de todas las instituciones que ayudaron a su pueblo.

Por su parte, Lava ha subrayado que la Casa Real "se ha acercado al pueblo" y simboliza la unidad y estabilidad del país, además de expresar su "agradecimiento infinito" a la UME, cuyo trabajo y vínculo con los vecinos de Mira considera "difícil de olvidar".