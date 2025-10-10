Page se desmarca del Gobierno de Sánchez y felicita a María Corina Machado: "Siempre apoyaré la lucha por la libertad"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha desmarcado del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE y ha felicitado a través de sus redes sociales a la opositora venezolana María Corina Machado por conseguir el Premio Nobel de la Paz.

El líder regional ha sido el único presidente autonómico socialista que, hasta el momento, ha mandado un mensaje de felicitación. Al igual que el presidente Pedro Sánchez y sus ministros, no lo han hecho todavía Salvador Illa (Cataluña), Adrián Barbón (Asturias) ni María Chivite (Navarra).

"Siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz", ha expresado Page a través de una publicación en 'X' (antes Twitter).

Quiero felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz. Felicito también a la comunidad venezolana que vive en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. https://t.co/7kHgLs6krn — Emiliano García-Page (@garciapage) October 10, 2025

Asimismo, ha extendido la felicitación a la comunidad venezolana que vive en Castilla-La Mancha y en España. Cabe recordar que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad cerró 2023 con una población venezolana de 6.583 personas.

Críticas a Pedro Sánchez

Como ha informado EL ESPAÑOL, las críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han sucedido después de la no felicitación del dirigente socialista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado su "silencio" afirmando que el galardón "le ha puesto ante el espejo de su infamia".

"España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y Zapatero y defienda la libertad con el coraje de María Corina Machado", ha expresado.

Asimismo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha indicado que el premio es "un castigo" a Pedro Sánchez por ser "el aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en España".

Sobre María Corina Machado

El jurado del Premio Nobel de la Paz ha reconocido a María Corina Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

A juicio del Comité Noruego, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos: "Ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de encuentro en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo".

La decisión ha sido anunciada este viernes en Oslo (Noruega) por el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, y marca un hito en la historia contemporánea del país, ya que es la primera figura venezolana que obtiene el galardón más prestigioso en el ámbito de la paz.

Ha caído como un jarro de agua fría en la Casa Blanca, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspiraba a conseguirlo tras alardear de haber parado ocho guerras en ocho meses.