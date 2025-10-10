Castilla-La Mancha volverá a defender en Bruselas una PAC "justa": "Hablaremos en nombre de los agricultores de la región"

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado que la próxima semana participará en el Comité Europeo de las Regiones. Una cita en la que intervendrá "en nombre del Gobierno regional y de los agricultores y agricultoras de la comunidad para defender una PAC justa".

Así lo ha expresado durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la almazara de la cooperativa 'Santo Cristo de la Antigua' de Piedrabuena (Ciudad Real), donde ha estado acompañado por el consejero de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; el alcalde de la localidad, José Luis Cabezas; y la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández.

El vicepresidente ha afirmado que la PAC "debe tener en cuenta la necesaria rentabilidad del sector y reconocer el carácter estratégico de la agricultura". "Sabemos que vivimos en un tiempo de amenazas que hacen que se invierta y se destinen recursos económicos a la defensa y al mantenimiento de los ejércitos. Pero tan estratégica como la defensa en Europa en estos momentos resulta la agricultura", ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de "asegurar y garantizar las rentas de las familias que se dedican a la agricultura". "La presidenta Von der Leyen y el comisario de Agricultura, al que nuestro consejero permanentemente está remitiendo documentos indicando nuestra postura sobre por dónde debe ir la nueva PAC", ha afirmado.

El PSOE carga contra Núñez

Por su parte, el diputado del PSOE Álvaro Toconar ha respondido al presidente regional del PP, Paco Núñez, tras sus críticas al Gobierno socialista por el apoyo al sector primario. Toconar ha acusado a Núñez de "intentar generar incertidumbre en el sector agrario" y le ha pedido que "se alinee con el Gobierno de Page en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha".

Además, lo ha acusado de "mentir con el campo" y ha recordado que "la comisión que pide crear en las Cortes de Castilla-La Mancha ya existe y se llama Comité Regional Vitivinícola".

"Núñez va a las Cortes de Castilla-La Mancha a pedir lo que el PP derogó y el Gobierno de Page puso sobre la mesa. ¿Dónde está el apoyo de Núñez cuando el presidente Page ha pedido que los ministros de Agricultura estén también en la Comisión Europea, donde se negocia el reparto de fondos para la PAC?", ha afirmado.

Por último, ha lamentado la "falta de apoyo" de Núñez cuando Page "está planteando en Bruselas que no se recorte ni un solo euro en ayudas para la incorporación de jóvenes al campo ni para los fondos que van dirigidos al desarrollo rural de nuestro país y de nuestra región".