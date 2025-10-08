Page propondrá nuevas deducciones fiscales dirigidas a "la gente que más lo necesita"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que en el próximo Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará el 16 y 17 de octubre se plantearán nuevas deducciones fiscales con una "clara orientación social".

Así lo ha expresado durante la inauguración del Centro de Interpretación de la Dehesa 'Dehesón del Encinar' en Oropesa (Toledo), donde ha asegurado que las deducciones irán dirigidas a "la gente que más lo necesita, a los problemas que realmente tiene la gente, porque se puede hacer política de progreso con los gastos y con los ingresos".

Page ha recordado que la comunidad tiene "una de las presiones fiscales más bajas de España, una de las primeras, junto a Madrid". Y ha indicado que solo con los beneficios fiscales incluidos en la Ley de Despoblación el Gobierno regional deja de ingresar 100 millones de euros.

"Cuando hablamos de presión fiscal, hablamos sumándolo todo. Cuando llegué al Gobierno regional, suprimí muchísimas tasas y eliminé hasta la 'tasa de la vergüenza' que se le cobraba a la gente por revaluar su discapacidad", ha asegurado.

En cuanto al canon del agua, ha explicado que "lógicamente la Junta tuvo que cumplir con la legislación europea y nacional, entre otras cosas porque el agua vale y si no lo pagan unos, lo pagan otros, pero hay que pagarlo".

"El Gobierno regional está aguantando calumnias y difamaciones exageradas que no pueden salir gratis", ha sentenciado el líder regional.