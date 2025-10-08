Page cree que Sánchez puede convocar elecciones "en cualquier momento": "Serán cuando más le interese"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, este martes en la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama). Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vaticinado este miércoles que Pedro Sánchez puede convocar elecciones "en cualquier momento".

Durante una entrevista en el Programa de Ana Rosa, el barón socialista ha reflexionado que la cita electoral será formalizada "cuando quien la tiene que convocar calcule que le interese más". En esta estrategia, ha reconocido que seguramente "ni si quiera en Moncloa lo tengan claro" porque este cálculo "se hace al minuto".

De todas maneras ha compartido que su intuición se basa en que ve a "mucha gente empezando a tener argumentario electoral" y "preparando la maquinaria electoral".

Con los comicios en Castilla y León y Andalucía en el horizonte, sí ha considerado "difícil" que la convocatoria de las elecciones generales "pase de las andaluzas" y por tanto Sánchez agote la legislatura en 2027.

