Atención cazadores, arranca la temporada de caza en Castilla-La Mancha: todas las novedades

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto este miércoles el periodo hábil de caza menor y mayor en la región, que se prolongará hasta el 8 de febrero de 2026 para la caza menor y hasta el 21 de febrero de 2026 para la caza mayor.

La apertura incluye especies de caza menor como conejo, liebre y perdiz roja, y de caza mayor como ciervo, gamo, muflón y jabalí. El 15 de octubre se habilitará la veda para las aves migratorias acuáticas en caza menor, como el ánade real, y para la cabra montés en caza mayor.

Como novedad, este año la caza de la liebre se limitará a un cupo de dos piezas por persona y día, con el objetivo de favorecer la recuperación de sus poblaciones.

Según ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, la gestión cinegética sostenible permite mantener la biodiversidad, contribuir a la salud del entorno y la fauna silvestre, y controlar las poblaciones de especies que afectan a la agricultura, como el conejo en las zonas declaradas en "emergencia cinegética".

Además, en la caza del jabalí se recomienda priorizar la extracción de hembras jóvenes para controlar el crecimiento de su población.

Nueva temporada

La temporada 2025-2026 refuerza el modelo de gestión cinegética sostenible de Castilla-La Mancha, que combina normativa respetuosa con la biodiversidad y la promoción de la caza como actividad social, económica y ecológica.

La región cuenta con unas 110.000 licencias, lo que representa un importante impulso para la economía del medio rural, y mantiene la licencia gratuita para residentes que practiquen la caza en el territorio.

Monterías

El Gobierno regional también ha destacado la apuesta por la caza social, con nueve cotos sociales que ofrecen en torno a 500 puestos en monterías distribuidos por las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real.Entre ellos se encuentran Cañadillas y Solanillas en Toledo; Cuarto Alarcón y Oriñuela en Albacete; y Peñas Negrillas, El Rosario, Gallego, Valdegracia y Riofrío en Ciudad Real.

Según Almodóvar, esta iniciativa permite fortalecer el turismo rural, el tejido empresarial vinculado a la carne de caza y la fijación de población en el medio rural, consolidando a Castilla-La Mancha como referente en la gestión sostenible de la actividad cinegética.