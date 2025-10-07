La Infanta Elena asistirá a la jornada que Afammer celebrará en Puertollano por el Día Internacional de la Mujer Rural

Tendrá lugar el 15 de octubre bajo el título '43 años de avance de las Mujeres Rurales: Compromiso, Liderazgo y Empoderamiento'

La Infanta Elena asistirá el próximo 15 de octubre a la jornada '43 años de avance de las Mujeres Rurales: Compromiso, Liderazgo y Empoderamiento', que celebrará Afammer en Puertollano (Ciudad Real) con motivo de la celebración del 'Día Internacional de las Mujeres Rurales".

Así lo ha anunciado la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, en una rueda de prensa donde ha precisado que esta jornada, que comenzará a las 9:15 horas, también contará con la presencia del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; de la presidenta de Afammer-Puertollano, Miguela Aranzabe; del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; del subdelegado del Gobierno de España, David Broceño, y de la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega.

Tras la inauguración entregará los diplomas del programa Cuida Rural que Afammer ha desarrollado con el apoyo de la Fundación Mapfre.

Carmen Quintanilla, presidenta nacional de Afammer, en rueda de prensa.

Del mismo modo, Afammer ha explicado en nota de prensa que este evento será clausurado por la ciudadrealeña Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales del PP; Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Blanca Fernández, delegada de la JCCM en Ciudad Real; y la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón.

El evento estará centrado en impulsar el liderazgo y el emprendimiento femenino en el medio rural; analizar el coste de la igualdad de género en la conciliación; el desarrollo y los retos de la Titularidad Compartida, entre otros temas.

Contará con las intervenciones de Javier Rupérez, ex-Embajador de España en EEUU y presidente de la Plataforma Denaria; Sara Hurtado, como CEO y Fundadora de una empresa de servicios; Silvia Palmero, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Palmero y Centro Cervantino (AMPACE); Júlia Llebaria, líder de Proyectos, Comunicación y Alianzas Estratégicas en Fundación Los Maestros; Virginia Jurado, co-fundadora de TourLynx; Dácil Suárez, subdirectora de Personas y Organización del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano o Lucila García, directora de la Asociación Closingap.

Asimismo el próximo 18 de octubre tendrá lugar una nueva jornada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela, que reunirá a 500 mujeres de toda España, entre ellas, la Junta Directiva Nacional de AFAMMER.

Ocho compromisos

Por otra parte, Quintanilla ha presentado el manifiesto por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que recoge ocho compromisos clave para alcanzar la igualdad real de oportunidades en el medio rural.

Quintanilla ha destacado que este año la conmemoración del día Internacional de las Mujeres Rurales coincide con el 30º Aniversario de la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín, un evento histórico que marcó un antes y un después en el avance hacia la igualdad real, según ha trasladado Afammer por nota de prensa.

"En aquella histórica conferencia, Afammer, junto a otras organizaciones de mujeres, logró que se reconociera oficialmente el papel de las mujeres rurales, siendo este el origen de lo que doce años más tarde sería la proclamación de un día internacional para visibilizarlas en todo el mundo", ha recordado.

Asimismo, ha destacado que la Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora, un reconocimiento que refuerza el papel esencial que desempeñan millones de mujeres en el campo, no solo como productoras de alimentos, sino como garantes de sostenibilidad, cohesión social y futuro para el medio rural.

"Oportunidades, emprendimiento y arraigo"

Durante la lectura del manifiesto, la presidenta nacional de Afammer ha hecho un llamamiento a las instituciones y a la sociedad civil para sumar esfuerzos.

"Es momento de que las instituciones y los organismos sociales trabajemos juntos para que las mujeres rurales no sigan pagando el precio de la falta de servicios, infraestructuras. Ellas merecen igualdad de condiciones, oportunidades reales y apoyo para desarrollar su vida en sus pueblos", ha señalado Quintanilla.

Entre las reivindicaciones de Afammer en el marco del día Internacional de las Mujeres Rurales también destaca acabar con la despoblación; más oportunidades para que las mujeres jóvenes puedan quedarse en sus territorios; apoyo al emprendimiento, servicios de conciliación y cuidados; así como medidas que favorezcan su incorporación al sector agrario y su representación en los espacios de decisión.