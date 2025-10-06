Adiós al calor en Castilla-La Mancha: la Aemet alerta de la llegada de un nuevo temporal de lluvias

Castilla-La Mancha se prepara para un cambio radical del tiempo. Tras un inicio de semana con máximas que han rozado los 30 ºC, una vaguada de aire frío traerá a partir del miércoles un desplome de las temperaturas y chubascos tormentosos a varias zonas de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso a buena parte de España ante la llegada de este temporal que podría derivar en una dana a partir del jueves.

Este inicio de semana en Castilla-La Mancha seguirá siendo caluroso con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. El martes se superarán los 28 grados de máxima en casi toda la comunidad y las mínimas se situarán entre los 11 y los 14 grados.

Predicción semanal:

🌞Lunes y martes: predominio de sol, sin precipitaciones.



⛈️De miércoles a domingo: con cierta incertidumbre, se espera un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el mediterráneo; también podría haber chubascos en el interior peninsular. pic.twitter.com/wYJfJa5Van — AEMET (@AEMET_Esp) October 6, 2025

Ya el miércoles La Mancha albaceteña, la serranía de Cuenca y la Mancha conquense estarán en alerta amarilla por tormentas y una precipitación acumulada en una hora de 15 mm.

También se esperan chubascos aunque menos probables en la zona de los Montes de Toledo. Las temperaturas sufrirán pocos cambios con respecto al martes.

06/10 11:36 Avisos activos pasado mañana en Castilla-La Mancha por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/4xNUQ80Xuf — AEMET_Castilla-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) October 6, 2025

Será el jueves cuando las máximas desciendan hasta los 23 ºC en Albacete y Cuenca, 25 ºC en Guadalajara y 26 ºC en Ciudad Real y Toledo. En cambio, las mínimas permanecerán entre los 12 y los 14 grados.

En el tercio este, lindando con la Comunidad Valenciana, se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Albacete y Cuenca. En el resto de la región, predominarán los intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución por la tarde.

La inestabilidad continuará el viernes, sobre todo en las provincias de Albacete y Cuenca aunque no se descarta que las lluvias se extiendan al resto de La Mancha y el sur de Ciudad Real. Las máximas seguirán bajando ligeramente. En Albacete, el mercurio marcará 21ºC, en Cuenca 23 ºC, en Ciudad Real 24 ºC y 25 ºC en Toledo y Guadalajara.

El fin de semana será similar, estará marcado por los cielos nubosos en toda la comunidad y por chubascos débiles en la zona este de Albacete y sureste de Cuenca.