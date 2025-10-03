Paco Núñez se va a los toros con Isabel Díaz Ayuso: han visto al matador toledano Tomás Rufo en Las Ventas

El presidente del Partido Popular de Toledo, Paco Núñez, ha asistido este viernes a una corrida de toros en Las Ventas correspondiente con la Feria de Otoño junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una muestra del "apoyo" de Núñez a la tauromaquia y a los toreros de Castilla-La Mancha, ya que el castellanomanchego Tomás Rufo forma parte de la terna de toreros que protagoniza el cartel. La corrida la completan Emilio de Justo y Borja Jiménez, con toros de Victoriano del Río.

"Se confirman las relaciones sólidas del PP de Castilla-La Mancha con la comunidad vecina y con el Gobierno de Ayuso en Madrid. Cuando Núñez presida la Junta, esas relaciones beneficiarán a la tierra", han expresado fuentes del partido.

Paco Núñez e Isabel Díaz Ayuso en Las Ventas.

En la corrida, Ayuso y Núñez han estado acompañados por el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.