Page niega que España vaya "como un cohete" y lanza un dardo a Sánchez: "Hay gente cuyo gran objetivo es él mismo"

Page a su llegada al acto junto al director de la agencia Efe, Miguel Ángel Oliver y a la delegada de la agencia en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha asegurado no compartir la reflexión del presidente Pedro Sánchez de que "España va como un cohete" al tiempo que le ha lanzado un dardo asegurando que "su gran objetivo" en política es "él mismo" manteniéndose como presidente del Gobierno.

El barón socialista, principal opositor interno del presidente del Gobierno y líder nacional del PSOE, ha participado en una conversación con el director de Efe, Miguel Ángel Oliver, con motivo del 40º aniversario de la delegación de esta agencia en Castilla-La Mancha en la que ha asegurado que "la metáfora del cohete no me vale".

"España va bien, mejor que la media, pero tiene demasiados desajustes económicos", ha reflexionado. En este sentido, ha añadido que más allá de los resultados que arrojan las principales magnitudes hay que perseguir "la mejora de la brecha de desigualdad entre unos y otros" porque "tan importante es crecer como compartir lo que crezcamos".

Dentro del Gobierno, Page ha reconocido la labor de personas como el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una persona que ha calificado como "muy útil y respetada" al igual que su antecesora, Nadia Calviño.

Recado a Sánchez

En el transcurso de la conversación, el regidor castellano-manchego también ha sido invitado por el director de la agencia Efe a decir "algo bueno" de Pedro Sánchez. "Le puedo decir poquito porque nos tratamos poquito", ha reconocido.

En todo caso sí le ha reconocido haber "conseguido su principal objetivo que era llegar a la Presidencia del Gobierno y su segundo gran objetivo, mantenerse".

Armonización autonómica

Por otra parte, Page se ha mostrado partidario de afrontar una "armonización" en las competencias que ejercen las 17 comunidades autónomas que arranque con cuestiones técnicas y sea capitaneado por el Estado.

Page observa la panorámica de Toledo en el acto celebrado por la agencia Efe en el Cigarral de los Viñedos.

"En estos 40 años de descentralización, honestamente creo que el Estado ha confundido delegar competencias con despreocuparse de ellas", ha asegurado. Aunque no siempre, sí ha destacado que en algunas ocasiones la administración central "se ha comportado como si quisiera quitarse marrones de encima".

Por eso, tras estas cuatro décadas "de crecimiento de los servicios públicos sobre la base de la transferencia a las autonomías", ha señalado la necesidad de que en los próximos diez años "intentemos encajar las piezas del puzle sin quitar responsabilidad política a las autonomías".

Como ejemplo, ha citado una cuestión "técnica" que ha considerado de sentido común. "Cuando las autonomías recibieron las competencias de Sanidad vivimos una edad dorada con la construcción de nuevos hospitales o la puesta en marcha de nuevos servicios. Ahora, ¿es razonable que cada autonomía haya buscado un software distinto para gestionar las tarjetas sanitarias o las radiografías?", se ha preguntado.

En este tiempo de armonización, ha pedido que "las autonomías nos sentemos con el Estado como elemento coordinador" para empezar poniendo en orden "cuestiones técnicas" y después "valorar si hay que hacer lo mismo con otras de índole política o legislativa".

"En el covid quedó claro que es posible. Las comunidades nos avisábamos de lo que no funcionaba y copiábamos lo que sí funcionaba. Hasta Torra, entonces president de la Generalitat decía lo mismo que el resto y en castellano", ha ironizado.

Page ha terminado su reflexión avisando que "cuando cunde la idea de que las autonomías somos un problema, surgen fenómenos antisistema como Vox" que se nutren de las situaciones en las que "una comunidad autónoma ofrece un ejemplo de no coordinación".