Crecen un 8,7 % los asuntos pendientes en juzgados de Castilla-La Mancha en 2024: "Faltan 45 plazas de jueces"

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Pilar Astray, ha presentado este viernes la Memoria Judicial de 2024 en la región, apuntando a la necesidad de 45 plazas de jueces y magistrados en la región.

Un hecho que ha llevado a que el número de asuntos pendientes en los tribunales haya crecido durante el año en un 8,7 % con respecto a 2023, pese a que la capacidad resolutiva experimentó "un gran incremento del 25 %" y la litigiosidad subió de media un 14,6 %.

"Hay un mayor esfuerzo resolutivo de los tribunales y no se es capaz de reducir el número de asuntos pendientes", ha expresado.

Asimismo, ha explicado que "aumenta la pendencia pese a que aumenta exponencialmente la capacidad resolutiva", lo que es consecuencia de "una mayor litigiosidad". Un hecho que se da especialmente en las zonas donde más ha aumentado la población, como las provincias de Toledo y Guadalajara.

Según ha detallado, el número de asuntos ingresados en todos los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha en 2024 fue de 283.872, un 14,6 % más que el año anterior. Además, se resolvieron en la región 263.460 asuntos judiciales, frente a los 196.497 procedimientos resueltos en 2023.

Más de 69.000 sentencias dictadas

Astray ha expuesto que los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha dictaron 69.507 sentencias y 123.092 autos, lo que equivale a una media de 3,2 resoluciones diarias.

Por áreas, ha apuntado al incremento "exponencial" en civil y ha recordado que aquí se incluyen, entre otros, "los asuntos de consumo, las hipotecas o los asuntos de familia".

Asimismo, ha aumentado la jurisdicción social, que "es muy sensible, porque afecta a los despidos, las deudas de salarios". Un hecho que se incrementa en un 34,5 % en la región, mientras que el aumento en el área penal fue del 15 %.

Plazas necesarias

Según la presidenta del órgano judicial, "faltan 45 plazas de jueces en diversos órganos, ocho de jueces de adscripción territorial, que son los que no tienen destino fijo, sino que solventan las necesidades de refuerzo en distintos órganos".

"Es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien dentro de esa petición fija las que son imprescindibles. Escogió 15 y 10 son las prioritarias", ha detallado.

En concreto, el CGPJ, fijó como prioritarias dos plazas en juzgados de primera instancia en Toledo; dos en Guadalajara, "donde hay más incremento poblacional"; dos en los órganos mixtos de Illescas (Toledo); el mercantil de Toledo, "que soporta un 300 % de la carga de trabajo"; y los juzgados mixtos de Ocaña (Toledo), Puertollano (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo).

"Pedimos al Consejo que reconsiderase su posición e incluyera todas las que se habían pedido. La situación y realidad no ha cambiado, siendo la planta judicial de Castilla-La Mancha, una vez más, la última de todos los Tribunales Superiores de Justicia en número de jueces por habitante", ha sentenciado.