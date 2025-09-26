Castilla-La Mancha cuenta con 250 pulseras telemáticas antimaltrato activas: "Ninguna ha fallado"

En plena polémica por las incidencias que se están conociendo estos días por el funcionamiento de las pulseras telemáticas antimaltrato del Gobierno de España, la Junta de Castilla-La Mancha ha detallado que en la región no ha fallado ninguna de las 250 que hay en funcionamiento.

Según ha detallado la consejera de Igualdad, Sara Simón, antes de la constitución de la Mesa Regional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, en la comunidad están protegidas por estas pulseras un total de 250 mujeres y no hay constancia de "ningún fallo".

Ha hecho un llamamiento para que quede claro que las instituciones "protegen y cuidan" a las víctimas violencia de género. "La gestión de estos dispositivos es competencia del Gobierno de España. Se debería haber actuado antes para poder combatir o para poder poner solución a los fallos", ha lamentado.

No obstante, ha expresado que el hecho de que los sistemas electrónicos hayan fallado, "no quiere decir que el sistema de protección hacia las mujeres esté fallando". "Las pulseras pueden quedarse sin señal porque, de repente, se vaya la cobertura o porque el agresor decida quitársela o decida no cargar la batería. No significa que el sistema falle. En este momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llaman al agresor, se ponen en contacto con él y avisan a la víctima. Si no existieran, no se podría producir esto", ha indicado.

"Evitar la demagogia"

Por ello, ha pedido "hablar con seriedad y claridad de lo que ha pasado, evitando la demagogia". Y ha expresado que le chirría "ver algunas fuerzas políticas que niegan la violencia machista y después ponen el grito en el cielo porque este sistema haya podido tener algunos fallos".

"Me gustaría que aclarasen cuál es su criterio, porque desde luego que el de la demagogia y el de alertar, el de poner siempre la crispación encima de la mesa creo que no ayuda", ha criticado.

Por último, ha pedido a la sociedad que traslade a las mujeres que sufren violencia machista un mensaje tranquilizador. "Estamos para cuidarlas, para protegerlas. Tenemos que seguir mejorando los sistemas de protección, pero eso no quiere decir que los sistemas no funcionen y que el sistema no esté salvando la vida de miles de mujeres en nuestro país cada día", ha sentenciado.