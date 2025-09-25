El huracán Gabrielle se acerca: puede dejar lluvias de hasta 100 litros/m2 en estos lugares de Castilla-La Mancha

España se prepara para la llegada de la primera gran borrasca de la temporada. Se trata de Gabrielle un huracán que ha dejado vientos de hasta 200 kilómetros por hora en el Atlántico norte pero que llegará a nuestro país mucho más debilitado. No obstante, podría dejar lluvias que incluso podrían llegar a los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Castilla-La Mancha.

Las previsiones de los meteorólogos de Meteored son que Gabrielle alcance en las próximas horas las costas de las Azores bajo la categoría de huracán regando este archipiélago de lluvias, tormentas y vientos muy intensos.

A partir de aquí, se prevé que en la recta final de la semana vaya perdiendo fuerza y se vaya transformando en un ciclón postropical, un tipo de borrasca mucho más típica de nuestras latitudes. No obstante, existen modelos que apuntan a un reforzamiento por la interacción de una vaguada.

En lo que sí coinciden todas las previsiones es en que el domingo será cuando Gabrielle toque tierra en el entorno de Lisboa y el cabo de San Vicente.

Ya sea como borrasca o como ciclón postropical, regará de vientos intensos, lluvias localmente fuertes y temporales marítimos, amplias zonas de oeste peninsular.

A partir de aquí, no es fácil vaticinar la trayectoria que puedan tomar estas bajas presiones. Según el modelo que maneja Meteored, Extremadura y el oeste de Andalucía serán las comunidades más afectadas por las tormentas con acumulados superiores a los 50 litros por metro cuadrado entre el domingo y el lunes.

También existen otros modelos que no descartan precipitaciones puntuales de más de 100 litros por metro cuadrado en el oeste-suroeste peninsular que incluso podrían afectar a lugares del sur de Castilla y León y oeste de Castilla-La Mancha.