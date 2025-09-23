Núñez acusa a Page de "cinismo" por la cesión de la inmigración a Cataluña: "Tiene el poder de echar a Sánchez"

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado el "cinismo" del presidente regional, Emiliano García-Page, por asegurar que la cesión de competencias de inmigración a Cataluña que persigue Junts desprende un "tufo racista".

Núñez ha reaccionado así a las declaraciones de Page en una entrevista en CMMedia y se ha preguntado cómo se puede decir en una televisión pública que "hay que huir del racismo mientras su número dos en el PSOE y sus diputados de confianza en el Congreso de los Diputados han recibido su orden para que voten a favor".

"No se puede estar permanentemente jugando a decir una cosa en los medios de comunicación, pero dar la orden a tus diputados en el Congreso para que voten lo contrario", ha criticado Núñez, quien ha añadido que si la medida le parece "racista" y los representantes del PSOE de Castilla-La Mancha lo votan a favor en el Congreso, quiere decir que "está acusando a sus propios diputados de racistas".

No se puede ser tan cínico como lo es Page, que dice una cosa en los medios de comunicación y hace la contraria ordenando a sus diputados en el Congreso que voten a favor de Sánchez.



Sigue siendo el principal puntal para que la legislatura, con Sánchez en el poder, siga… pic.twitter.com/xKbGJJum1s — Paco Núñez (@paconunez_) September 23, 2025

El líder de los 'populares' en la región ha afirmado que "todo lo grave que está sucediendo en España es por culpa del sanchismo, que está sustentado por los votos de los diputados de Page en el Congreso", y ha insistido en que el jefe del Ejecutivo autonómico es "el que más poder tiene en nuestro país para echar a Sánchez", pero "seguirá blindándolo" en el Congreso con los votos de sus diputados mientras en los medios de comunicación "intenta aparentar lo contrario".

Palabras de Page

Durante la entrevista, Page se ha mostrado muy crítico ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados pueda aprobar este martes esta cesión de competencias. Pese a que la votación parece abocada al fracaso por la negativa de Podemos, el presidente castellano-manchego que este paso significaría "jugar muy frívolamente con la competencia más clara que tiene un país, la gestión de fronteras".

"Alguien no debe tener muy claro en qué consiste un Estado si está dispuesto a jugar con esto. Ni siquiera con un Constitucional que lo trague todo", ha advertido el presidente autonómico.

No obstante, más allá de estas valoraciones, ha alertado que lo más grave de toda esta situación es ese "tufo racista" que desprende.

En este sentido, ha asegurado que esta petición de Junts a cambio de apoyar al Gobierno nace de "la llegada de 1,5 millones de inmigrantes a Cataluña que no hablan, no quieren o tienen muy difícil hablar catalán". A partir de aquí, su intención es "segregar a la inmigración en función de la puerta identitaria que ellos marcan y eso es racismo", ha sentenciado.