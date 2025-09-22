El PP lleva a Europa los fallos en las pulseras anti-maltrato y reprobará a la ministra por "su incompetencia"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que su partido ha elevado a la Comisión Europea (CE) los fallos detectados en las pulseras de control telemático de maltratadores impulsadas por el Ministerio de Igualdad.

Durante la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla-La Mancha, Tellado ha recordado que van a reprobar en sede parlamentaria a la ministra Ana Redondo. "Vamos a seguir poniéndolos frente al espejo de su incompetencia", ha subrayado.

Tellado ha criticado la acción del Gobierno ante esta polémica. "No han parado de mentir. Sánchez sigue mudo, sigue escondido y sigue callado, sin decir ni una palabra. Eso es lo que le importan a Pedro Sánchez las mujeres víctimas de maltrato", ha criticado haciendo referencia a la nula aclaración del ejecutivo sobre el número de mujeres afectadas.

Para el secretario general 'popular' "tiene que haber depuración de responsabilidades" por esta "negligencia lamentable, fatal, imperdonable".

En esta línea, ha añadido que esta es solo una de las "nefastas consecuencias de la ley del sólo sí es si" que a su parecer "es un chollo para los que agreden a las mujeres", ha sentenciado.

Miguel Tellado y Paco Núñez, juntos en Toledo. PP C-LM

Esvástica en la sede del PP en Toledo

Sobre la esvástica que ha aparecido este lunes sobre las fotografías de Alberto Núñez Feijóo y Paco Núñez, presidentes nacional y regional del PP, en la sede regional del partido en el barrio toledano de Santa Teresa, Tellado ha calificado de "cobarde" el acto vandálico y ha destacado que no van a callar a su formación.

"Los que no tienen ideas solo pueden recurrir a esto, a la violencia, y tenemos que decirles que no nos van a callar, pueden hacerlo una y otra vez, pueden hacerlo todos los fines de semana, pero tienen que saber que nuestro compromiso político no es amedrentarnos por nadie ni por nada", ha expresado.

Ha considerado "un avance" que el PSOE "haya tenido decencia" en condenar el ataque.

Page, el presidente "de las tres mentiras"

El secretario general del PP ha definido al jefe del ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page como el el presidente "de las tres mentiras".

"Presume de ser un político distinto a Pedro Sánchez, pero defiende las mismas siglas, las mismas ideas y el mismo programa", ha reivindicado. siendo parte del máximo órgano del PSOE, que es donde se deciden "las peores cosas para el país".

Ha recordado que Page fue el primer socialista que formó Gobierno "con los ultras de Podemos", incluyéndolos en el Gobierno castellanomanchego en el año 2017.

Por su parte, el líder 'popular' en la región, Paco Núñez, ha afirmado que si Pedro Sánchez es "el peor presidente de la historia de la Democracia española" es porque "Page y el PSOE de Castilla-La Mancha lo están blindando en el poder".

"Nuestra región no puede permitirse un presidente a tiempo parcial, entregado a Sánchez. Castilla-La Mancha necesita un presidente que piense en su tierra y en su gente, no en salvar al sanchismo", ha concluido Núñez.