El verano se despide de golpe de Castilla-La Mancha: las temperaturas bajarán más de 10 grados desde este día
La entrada de una lengua de aire frío provocará el desplome de los termómetros, según ha alertado la AEMET.
La despedida del verano, este fin de semana, coincidirá con un abrupto descenso térmico que puede superar los 10 grados de temperatura y que se dejará notar de manera especial en algunos puntos de Castilla-La Mancha. El motivo es la llegada de una lengua de aire frío -vaguada- que además vendrá acompañada de posibles chubascos tormentosos.
Según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, esa inestabilidad comenzará a notarse este mismo sábado. La vaguada avanzará en zonas altas desde el oeste hasta el este, por lo que provocará tormentas en la mitad norte y en zonas montañosas del este y que serán fuertes y con granizo, sobre todo en el alto Ebro, Pirineos, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.
No obstante, en la mayoría de los lugares de Castilla-La Mancha se mantendrán las temperaturas de los últimos días. De hecho, en los valles del Tajo y el Guadiana las temperaturas máximas volverán a alcanzar los 34 ó 36 ºC, registros entre 5 y 10 °C por encima de lo normal.
Inicio de semana otoñal
De cara al domingo, la incidencia de la masa de aire frío provocará chubascos, sobre todo en el norte y este de la península, propiciando que el inicio de la semana sea plenamente otoñal.
Así, el lunes se dejará notar este importante descenso térmico en prácticamente toda Castilla-La Mancha. Después de una semana con temperaturas que en algunos casos han rozado los 40 º C, las máximas no pasarán de los 25 º C.
Según la previsión de la Aemet para ese día, en Albacete y Ciudad Real no se pasará de los 24 ºC, una temperatura similar a la que habrá en Toledo (23 ºC). Mientras, en Cuenca y Guadalajara esos registros descienden a los 21 ºC.
Este cambio se dejará notar de manera especial en las mínimas con un desplome evidente hasta los 9 ºC en Cuenca y Guadalajara, 10 ºC en Toledo, 11 ºC en Ciudad Real y 12 ºC en Albacete.