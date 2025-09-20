Gutiérrez siembra dudas sobre el dinero que recibe Vox en Castilla-La Mancha: "¿Podemos estar tranquilos?"

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha preguntado este sábado al presidente del grupo parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, si “podemos estar tranquilos de que el dinero que recibe su partido de todos los castellano-manchegos y castellano-manchegas se destina a los objetivos que marca la ley”.

En un acto de partido en Talavera de la Reina con motivo de la Feria de San Mateo en el que también ha estado presente el presidente regional, Emiliano García-Page, Gutiérrez ha reaccionado así a las recientes declaraciones de la exportavoz de Vox en el Parlament de Baleares, Idoia Ribas, quien ha asegurado que Abascal les obligaba a ingresar la mitad de la asignación que recibían a una fundación que él mismo controlaba para "forrarse".

"¿Qué hace el grupo parlamentario Vox de las Cortes con el dinero que recibe de todos los castellano-manchegos? ¿Es una práctica habitual y una exigencia de Santiago Abascal también para el grupo de Vox en Castilla-La Mancha?”, se ha preguntado el político toledano.

Gutiérrez ha lamentado que esta situación se haya producido en "un partido político muy implicado en la mentira y en la contradicción".

“Están en contra de Europa, pero ahí tienen a sus europarlamentarios cobrando. Están en contra de las comunidades autónomas y ahí tienen a diputados regionales cobrando, véase David Moreno. Están en contra de las diputaciones, pero ahí tienen a un vicepresidente en la Diputación de Toledo cobrando”, ha afirmado.

Críticas al PP

Por otro lado, Gutiérrez ha insistido en lo que "cuesta entender" que el PP de Castilla-La Mancha esté en contra de que a Castilla-La Mancha se le perdone una parte de la deuda “con no sabemos qué tipo de argumentos, más allá del servilismo y el seguidismo a los fundamentos de Feijóo".

"Aquí nunca jamás hemos escuchado al señor Núñez defender a esta tierra posicionándose en contra de lo que sus jefes en Madrid digan”, ha sentenciado.

En este sentido, ha criticado: “¿En qué cabeza cabe, a qué persona en su sano juicio se le puede ocurrir estar en contra de que le perdonen una deuda de 5.000 millones de euros que se pueden destinar a mejorar la vida de la ciudadanía? Y más cuando esa deuda la han generado ellos mismos en los únicos cuatro años que gobernaron en Castilla-La Mancha”.

Gutiérrez ha finalizado señalando que si por culpa de Núñez y del PP, la región perdiese esos 5.000 millones de euros “habría que echarles a ‘gorrazos’ de aquí, y por supuesto de la política” porque “siguen siendo un verdadero peligro para Castilla-La Mancha”.