Page y los presidentes del PP esquivan la crispación política nacional y hacen "piña" en Europa para salvar la PAC

En una España marcada por la crispación política y el ambiente frentista, los presidentes autonómicos de distinto signo se han conjurado en Europa para defender juntos la Política Agraria Común (PAC).

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha recalcado este viernes desde Elsinor (Dinamarca) que, frente al clima de ruptura que impera en la política nacional, "hacemos piña porque el objetivo es ni un euro menos en la política agraria comunitaria".

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego participa en la 235ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, máximo órgano de dirección de esta institución comunitaria. En ella también está presente el presidente de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno, que ejerce como vicepresidente del Comité y que este jueves ya se mostró muy cercano a Page durante la recepción oficial celebrada en el Castillo de Kronborg, en la localidad danesa, previa a la cita de este viernes.

"Aquí es importante que el presidente de Andalucía, que es de otro partido, o el de Castilla-La Mancha, como también el de Aragón o el de Galicia, que forman parte de la mesa, hacemos piña", ha enfatizado Page. Una unidad que, ha subrayado, resulta determinante en la batalla que se abre en la Unión Europea, donde se plantea detraer parte de los fondos de cohesión y de la PAC para fortalecer las políticas de defensa y seguridad.

"Nosotros participamos de la idea de la seguridad y de hecho se va a abrir paso en la Comisión Europea", ha reconocido, aunque ha advertido de que "lo verdaderamente importante es no dar un paso atrás en la política agraria comunitaria y seguir esforzándonos en todo aquello que nos otorga soberanía, capacidad de subsistir por nosotros mismos".

Page ha alertado de que el primer borrador presupuestario europeo plantea un recorte del 22 % en los fondos agrícolas que recibe España, lo que dejaría el sobre en algo más de 37.000 millones de euros. Además, ha denunciado que la nueva estrategia comunitaria pasa por entregar ese dinero en bloque a los Estados para que lo gestionen de forma independiente, una fórmula que rechaza de plano. "La primera batalla es pelear. Lo vamos a hacer no solo España, espero que podamos dar una imagen unida", ha afirmado.

El presidente castellanomanchego ha insistido en que "nadie en España es partidario de que Europa dé un cheque al Estado y el Estado ya se arregle por sí solo. Eso es tanto como renunciar al concepto de cohesión de la política agraria comunitaria en Europa. Es un paso atrás en la idea de ir construyendo Europa. No somos partidarios de ese fenómeno y lo vamos a pelear".

Ciberseguridad

Además de la defensa de la PAC, Page ha resaltado que este encuentro en Dinamarca está marcado por el debate sobre la ciberseguridad: "Castilla-La Mancha ha sufrido y seguramente seguiremos sufriendo muchos ataques en materia de ciberseguridad. Creamos un instituto específico en la región para las comunicaciones y la ciberseguridad y la verdad es que estamos empezando a recoger esos frutos".

El presidente autonómico también ha puesto en valor la importancia de estrechar alianzas con otras regiones europeas, como Emilia-Romaña en Italia o el área de Toulouse en Francia: "Lo verdaderamente importante es que a la hora de relacionarnos con unas regiones de Italia o con una región en Francia o con una región en Bélgica, por ejemplo, la verdad es que no miramos qué partido lo gobierna, y eso es importante. Es hermoso, visto como está la política hoy en España".