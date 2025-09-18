Casi 40ºC en pleno septiembre: este pueblo de Ciudad Real fue el más caluroso de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha atraviesa un episodio de calor insólito para la época en la que nos encontramos, mitad del mes de septiembre. En este "miniverano", un municipio de la provincia de Ciudad Real alcanzó ayer los 39 grados de máximas a las 14:40 horas del mediodía.

Se trata de Almadén, que registró este miércoles el dato más caluroso de toda Castilla-La Mancha. Un calor que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla por altas temperaturas este jueves en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca.

Los casi 40 grados de Almadén no fueron algo aislado, ya que en otras localidades como Oropesa (Toledo) o Talavera de la Reina los termómetros marcaron 38,4 ºC y 38,3 ºC, respectivamente. También llegaron a los 38 grados en Puertollano (Ciudad Real) y en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

Este jueves se espera que las máximas alcancen los 38 ºC en puntos de Toledo y Ciudad Real y los 36 ºC en zonas de la Serranía conquense. En el resto de la comunidad, el panorama será similar, con temperaturas anormalmente elevadas para esta época del año. Por su parte, las mínimas se mantendrán sin muchos cambios, rondarán los 17/18 grados de forma general.

Las altas temperaturas se unen a una baja humedad y a unos cielos mayormente despejados que dejan el Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios "muy alto" en puntos significativos de las cinco provincias.

Desplome de las temperaturas

A partir del mediodía en la mitad occidental y localmente en zonas de montaña del noreste, se espera algún chubasco aislado que podrá ir acompañado de tormenta en el suroeste.

Sin embargo, este "miniverano" tiene las horas contadas. La Aemet ha anunciado un cambio radical del tiempo de cara al fin de semana provocado por la llegada de un chorro polar. Esta masa de aire frío desplomará las temperaturas y dejará intensas lluvias y tormentas sobre todo en el norte de la Península Ibérica.