Gutiérrez acusa a Núñez de "trilerismo político": "Todo el dinero que llegue de más irá a políticas sociales"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado el "trilerismo político" del presidente del PP regional, Paco Núñez, con el asunto de la quita de la deuda a Castilla-La Mancha y el resto de comunidades autónomas, y ha asegurado que todo el dinero público de más que llegue a la región "irá destinado a políticas sociales".

Gutiérrez, que ha sido entrevistado en los programas 'Castilla-La Mancha Hoy', y 'Castilla-La Mancha Despierta' de la radio y la televisión autonómica CMMedia, respectivamente, ha lamentado que Núñez sea “el único español que no es capaz de enterarse de que si te perdonan la hipoteca del banco tienes más recursos para gastar” y ha reprochado al PP la “polémica” que está generando, primero diciendo “que no se puede hacer gasto social, y ahora que estos 700 millones de euros se tienen que destinar a gasto social”.

"Llama la atención -ha asegurado- que Núñez, que está en contra de la quita, esté diciendo continuamente dónde hay que gastar el dinero. Una deuda que, además, es consecuencia de la mala financiación autonómica y la mala política de Cospedal que duplicó la deuda mientras recortaba los servicios públicos".

Siguiendo esta argumentación, ha lamentado que “Núñez demuestre que no sale de la ocurrencia y que sea un líder que no es de fiar”.

Unas "ocurrencias" que también ha extendido al campo de la agricultura por "la propuesta del PP de un recorte de 22 % a las ayudas que España recibe de la PAC", en alusión a la pertenencia del comisario de Agricultura a este partido.

“Y no se trata de colores, no se trata de demagogia, no se trata de que Núñez encuentre el resquicio para hacer la ocurrencia del día. Se trata de tener altura de miras y una visión de región para defender los intereses de nuestra tierra”, ha afirmado.

Unos intereses que según Gutiérrez sí está defendiendo Emiliano García-Page durante su participación en la Mesa del Comité de las Regiones, que se celebra este jueves y viernes en Elsinor (Dinamarca).

Estatuto de Autonomía

El número dos del PSOE regional también se ha referido al debate de la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados y sobre el que "no espera sorpresas" ante el acuerdo alcanzado por su partido y el PP.