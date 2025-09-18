Castilla-La Mancha registra un verano 2025 "extremadamente cálido", el más intenso en 65 años

Castilla-La Mancha ha vivido un verano 2025 "extremadamente cálido", uno de los más intensos de los últimos 65 años, según ha informado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Luis María Bañón.

La temperatura media entre junio y agosto fue de 25,8 grados centígrados, con una anomalía de +2,3 grados respecto al periodo de referencia 1991-2020, lo que sitúa a este verano al nivel del vivido en 2022, considerado hasta ahora histórico.

El verano ha registrado máximas que superan los 43 grados en localidades como Almadén (Ciudad Real), Puebla de Don Rodrigo, Oropesa y Talavera de la Reina (Toledo).

Luis María Bañón

Por provincias, Ciudad Real y Albacete han marcado los valores más altos de la serie, mientras que Toledo, Guadalajara y Cuenca alcanzaron el segundo lugar histórico en temperaturas medias.

Lluvias

El verano ha mostrado también un carácter pluviométrico seco, con una precipitación acumulada media regional de 35,8 litros por metro cuadrado, un 76% de lo habitual. Solo Guadalajara y Albacete mantuvieron niveles de precipitación normales.

Durante el trimestre se registraron cerca de 22.000 rayos, destacando el 11 de junio como día de mayor actividad tormentosa en la región.

Calor prolongado

Se produjeron olas de calor prolongadas, con episodios en Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en algunos casos de hasta 16 días consecutivos superando umbrales de temperaturas máximas históricas. Además, se registraron rachas de viento de hasta 100 km/h en Guadalajara y 92 km/h en San Clemente (Cuenca).

El delegado territorial de Aemet ha señalado que los datos de este verano "llaman la atención por su carácter anómalo", y que evidencian un patrón climático extremo que se repite tras el verano extraordinario vivido en 2022.

El delegado de Aemet también ha ofrecido un avance para el otoño, señalando que para el periodo de septiembre a noviembre de 2025 hay una probabilidad del 60% de que sea más caluroso de lo habitual y un 45% de posibilidades de que sea más seco, frente al 35% de probabilidades de lluvia normal.

"Posiblemente será más caluroso de lo normal y algo más seco, aunque aún hay una elevada incertidumbre", ha explicado Bañón.

Inicio de mes

Septiembre ha comenzado igualmente caluroso, con máximas que superaron los 36 ºC en varias provincias. Este miércoles, Toledo alcanzó los 37,6 ºC, un registro no superado en esta ciudad desde 1981 durante un mes de septiembre.

Por primera vez en la segunda quincena de septiembre se han activado avisos por altas temperaturas en varias provincias. Se espera que el calor persista hasta el viernes, con un descenso térmico a partir del sábado gracias a la llegada de un frente.

Bañón ha recordado que fenómenos como las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) son difíciles de prever, aunque la temperatura elevada del Mediterráneo podría favorecer su aparición si se produce el desembolso de aire frío.