"El trabajo en red es imprescindible para lograr la plena inclusión en el mercado laboral"

Ponentes en la mesa sobre colaboración público-privada junto al moderador, el director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes y de su directora ejecutiva, Esther Esteban. Javier Longobardo

La importancia del trabajo en red para lograr la plena inclusión en el mercado laboral ha sido uno de los ejes principales sobre los que ha girado la mesa redonda dedicada a la colaboración público-privada en la inserción socio-laboral que ha tenido lugar en el foro 'Inclusión laboral como clave para la transformación digital'.

Tras la apertura de la directora ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, la directora de programa sociales de Fundación 'la Caixa', Montserrat Buisán; la viceconsejera de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Berta Chust y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás han repasado las claves de esa inclusión que en muchos casos pasa por la integración de personas con talento diferente.

Una de las principales herramientas que maneja Castilla-La Mancha en este sentido es el Plan Incorpora de Fundación 'la Caixa'. Buisán ha explicado que su principal objetivo es "dar respuesta a dos grandes desafíos sociales, el desempleo y la precariedad laboral".

"Aunque las tasas de empleo han mejorado, sigue habiendo un segmento que o nunca accede al mercado laboral o tiene muchas dificultades", ha señalado. Para ellos, llevan a cabo un trabajo de "intermediación laboral" que se encarga que "haya un diálogo entre gente en riesgo de exclusión social y empresas a través de entidades que trabajan en red".

En todo ese proceso, ha destacado la importancia de llevar a cabo un "acompañamiento personalizado" de cada persona llevando a cabo "un análisis de su situación y un diagnóstico de sus competencias" para "diseñar un itinerario laboral con los recursos que tenemos en este plan".

Este trabajo se complementa con el Programa Contempla, otro instrumento que se encarga de "hacer un trabajo prospector en las empresas para ver qué actividad puede generar empleo y el mapeo de las empresas".

"Trabajo con bisturí"

Por su parte, la viceconsejera de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Berta Chust, ha reconocido que en estos momentos el mercado laboral de Castilla-La Mancha está viviendo un momento "histórico" de generación de empleo y afiliación que no se conocían desde 2008, lo que obliga a hacer "un trabajo con bisturí para actuar sobre los colectivos que tiene más problemas y que son a los que se dirige Incorpora".

A la hora de hacer la radiografía del desempleo en la región, ha detallado los principales colectivos diana sobre los que actúan: mujeres -2 de cada 3 personas desempleadas tienen "cara de mujer" como ha incidido-, jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años y población migrante.

"El desempleado tipo en Castilla-La Mancha es una mujer mayor de 45 años con bajo nivel formativo y que lleva en situación de desempleo más de un año".

Tejido empresarial

Por su parte, Nicolás ha querido reivindicar los grandes progresos que se han vivido en este aspecto dentro de las empresas pese a que "Castilla-La Mancha tiene una densidad de población similar a la de Siberia" y eso contribuye a que "el tejido empresarial esté compuesto de manera mayoritaria por micropymes de entre uno y cinco trabajadores".

El líder de la patronal castellano-manchega que son los propios empresarios que han incorporado talento diverso los mejores vectores para ampliar la red. "Son ellos mismos los que comunican a otros empresarios cómo estos trabajadores enriquecen, cambian el clima laboral y la rentabilidad termina llegando".

Como ejemplo, ha puesto un programa como Down Toledo en el que sus usuarios han trabajado en la digitalización de documentos. "Tenías que ir a por ellos para sacarles del scanner. Y cuando no estaban ayudando al resto porque se prestan a todo. ¿Vas a perder efectividad con contrataciones así? Claro que no", ha apostillado.