Page tacha de "obscena" la estrategia de Junts y afirma que el país "no se puede vender por minutos de legislatura"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "intolerable" la delegación de competencias en inmigración a Cataluña "a cambio de minutos de legislatura".

Además, ha afirmado que la intención de Junts y Carles Puigdemont responde a motivos "racistas" y busca erosionar la soberanía nacional construida.

En declaraciones a los medios tras una reunión en Toledo, García-Page ha rechazado tajantemente la proposición de ley que debatirá el Congreso la próxima semana y ha subrayado que le parece "muy grave" que alguien pueda defenderla desde un planteamiento progresista.

Para el presidente castellanomanchego, la Constitución y el sistema autonómico se basan en "no poner en riesgo la soberanía nacional ni hablar de fronteras, eso es algo de libro", por lo que considera la postura del independentismo "indefendible".

Idioma arrojizo

Asimismo, ha recriminado que utilicen el idioma "como arma arrojadiza" en lugar de vehículo de entendimiento y ha señalado que estará "muy vigilante" sobre la ley de atención al cliente que obligaría a grandes empresas a atender en las lenguas cooficiales, aunque ha matizado que aún no tiene una opinión cerrada sobre el texto definitivo.

Page ha criticado que se haya extendido en España una sensación "muy terminal" sobre la legislatura y ha asegurado que el independentismo está "intentando hacer caja de forma muy obscena".

Momento terminal

También ha urgido al Gobierno de España y al PSOE a no dejarse arrastrar por la política de río revuelto y buscar una solución democrática y con "altura de miras".

Sobre la duración de la legislatura, ha afirmado que "puede pasar cualquier cosa: que se avance, o que se aguante hasta el final al precio que sea", y que no depende de estrategias cerradas sino de las circunstancias.