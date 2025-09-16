El verano no se despide de Castilla-La Mancha: Toledo y Cuenca estarán en alerta por calor este miércoles

El calor vuelve a azotar con fuerza Castilla-La Mancha. Tras un fin de semana marcado por una subida de temperaturas, el calor aumentará con el paso de la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto alertas amarillas en Cuenca y Toledo para este miércoles.

Los avisos arrancarán a las 13 horas y se extenderán hasta las 20 horas de la tarde, afectando a la zona de la Serranía conquense y a la Sierra de San Vicente toledana.

Un día caluroso donde las máximas oscilarán entre 35 y 37 grados en toda la región. No obstante, el jueves será el peor día, con valores que se situarán entre 35 y 38.

Previsión del miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielos despejados con intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas matinales y de nubes altas, con brumas y algún banco de niebla matinal en Cuenca y Albacete.

Las temperaturas mínimas en general seguirán con pocos cambios, salvo por algún ascenso en los sistemas Central e Ibérico y en la sierra de San Vicente. Las máximas en ascenso en el tercio oriental y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará flojo variable con predominio de la componente este durante las horas centrales.