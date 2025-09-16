El Gobierno de Page presiona a Montero para que haga pública su alternativa a la financiación singular en Cataluña

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa presionando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique la alternativa que contempla al modelo de financiación singular para Cataluña pactado con ERC y que según ha deslizado podría ser "extrapolable" al resto de comunidades autónomas.

Así se lo ha hecho saber el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una carta dirigida a Montero en la que la emplaza a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para "trasladar las líneas fundamentales de dicha propuesta".

En la misiva, recuerda cómo el pasado 14 de julio, tras la reunión de la Comisión Bilateral entre Estado y Generalitat para "definir las bases de una futura financiación singular", el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, avanzó un encuentro del CPFF para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica "en base a dicho acuerdo".

Ruiz Molina, que recuerda que en aquel momento Castilla-La Mancha ya expresó la necesidad de que el encuentro se convocase de "manera urgente el mismo mes de julio", considera necesario que las comunidades autónomas que forman el régimen común dispongan de "la documentación en la que se basaba el acuerdo suscrito entre Estado y Generalitat de Cataluña".

Un paso que considera necesario para que los diferentes territorios puedan "dar su opinión y más cuando supimos, a través de los medios de comunicación, que podría ser extrapolable al resto de las comunidades autónomas".

"Entrado ya en la segunda quincena de septiembre, el Gobierno de España sigue sin convocar el pleno del CPFF, y desde Castilla-La Mancha entendemos que su convocatoria no puede demorarse más, por lo que te solicito que sea convocado de forma inmediata, ya que estamos ante un asunto crucial para la financiación de los servicios públicos de nuestro país", ha insistido

Fondo de compensación

De igual modo, el consejero castellano-manchego ha aprovechado la carta para "reiterar" a Montero la petición de su Gobierno de aprobar un fondo transitorio para "compensar a las comunidades autónomas que, con el actual modelo, están claramente infrafinanciadas, como es el caso de nuestra región" hasta que se aborde un nuevo modelo.