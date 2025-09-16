Castilla-La Mancha destina 1,15 millones en ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda destinada a mujeres víctimas de violencia de género, dotada con 1.150.000 euros.

La iniciativa ha sido presentada este martes por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, tras la aprobación del Consejo de Gobierno de esta mañana.

Hernando ha subrayado que estas ayudas representan "un compromiso que hemos venido cumpliendo año tras año, ya que con el Gobierno de Emiliano García-Page ninguna mujer víctima de violencia de género se queda sin ayuda". Además, ha añadido que "todas las mujeres reciben una ayuda al alquiler, siempre y cuando cumplan los requisitos".

Según estimaciones del Ejecutivo regional, esta nueva convocatoria permitirá que 1.260 mujeres y sus hijos puedan acceder a la cobertura del alquiler de vivienda. Desde que se pusieron en marcha en 2019, estas ayudas han destinado 6,4 millones de euros y han beneficiado a más de 6.500 mujeres e hijos.

Acción

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado que la iniciativa refleja la acción transversal del Gobierno regional: "La igualdad no es una competencia aislada, sino un principio que atraviesa toda la acción de este Gobierno".

Simón ha remarcado además que el compromiso del Ejecutivo no se limita a esta convocatoria, recordando que "hace un año ampliamos las ayudas de orfandad y seguimos trabajando para ampliar la cobertura de todas las ayudas y que alcance a todas las víctimas de violencia machista".

Las solicitudes podrán presentarse entre el 17 de septiembre y el 28 de noviembre de 2025, y las ayudas cubrirán los gastos de arrendamiento de viviendas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, siempre que la renta mensual no supere los 750 euros.

La cuantía general de la ayuda será del 60% del alquiler, aunque podrá aumentar hasta el 75% o el 65% en caso de discapacidad de la beneficiaria o de sus familiares, y alcanzar el 100% del alquiler para familias numerosas, mujeres en recursos de acogida del Instituto de la Mujer o aquellas con familiares dependientes a su cargo.

Fondos propios

Hernando ha recordado que, pese a que los fondos del Pacto de Estado son insuficientes para cubrir todas las solicitudes, "el Ejecutivo regional ha tenido que poner fondos propios para que ninguna mujer que cumpla los requisitos se quede sin ayuda al alquiler".

Por su parte, Simón ha añadido que estas ayudas son una herramienta fundamental para garantizar la autonomía de las mujeres y la protección de sus hijos, asegurando que "frente a la violencia machista, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a responder con recursos".