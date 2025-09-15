Page pregunta "en qué medida está España en venta" y exige negociar una financiación autonómica "sin privilegios"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una "propuesta inicial" para reformar el modelo de financiación autonómica "sin singularidades ni privilegios" y que se presente antes de encarar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La exigencia, ha avanzado Page durante un acto celebrado en Toledo, se concretará en una carta que el consejero castellanomanchego de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, remitirá este mismo martes al Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera María Jesús Montero. En esa misiva, la Junta pedirá la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para este mismo mes de septiembre, como por cierto comprometió la ministra".

Page ha subrayado que, en ese foro en el que tiene representación el Gobierno de España y todas las comunidades, Castilla-La Mancha quiere conocer el "documento" base con el que el Ejecutivo de Sánchez trabaja para reformar el modelo de financiación autonómica.

"Queremos que se presente una propuesta de financiación autonómica de todas las comunidades de régimen común, que son todas menos País Vasco y Navarra", ha dicho después de que el Gobierno comprometiese con ERC una financiación singular para Cataluña como parte del acuerdo que permitió al socialista Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat.

Según ha recordado Page, la revisión del modelo de financiación autonómica "lleva once años pendiente", por lo que ha defendido que su debate y negociación no puede llegar "a toro pasado" después de unos PGE de los que ha dicho que no sabe "si saldrán o no saldrán".

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego sospecha que la debilidad parlamentaria del Gobierno y su dependencia de los socios independentistas puedan condicionar la nueva financiación. Por eso ha insistido en que el modelo debe incluir "a todas las autonomías del régimen común, sin singularidades ni privilegios".

Vender España

En este mismo contexto, Page ha lanzado un aviso sobre las condiciones que puedan poner los independentistas catalanes. "Me gustaría escuchar qué cosas ha reclamado Junts en la negociación de la jornada laboral que ella ha negado porque significarían vender España", ha advertido en alusión a Yolanda Díaz.

Y ha reflexionado: "Coincido por completo con la vicepresidenta que para empezar a hablar con gente de la calaña de la extrema derecha independentista hay que tener muy claro los límites del país y una determinación evidente de no vender España".

"El énfasis que pone cuando ella dice que no vende España, me gustaría saber en qué medida significa que España está en venta", ha insistido.

Además, Page ha lamentado el "barrizal premeditado en el que se ha convertido ya la política nacional", en la que "los problemas más serios se combaten con la mayor de las demagogias, a veces desde las propias instituciones".