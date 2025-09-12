Núñez propone en las Cortes una Comisión de Estudio para diseñar una estrategia regional del sector vitivinícola

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado en las Cortes regionales la solicitud de creación de una Comisión de Estudio no permanente para el sector vinícola.

Su objetivo según ha explicado es que la comisión concluya con la redacción de una estrategia común para un sector clave en la región, donde la uva constituye el cultivo mayoritario.

El anuncio lo ha realizado Núñez desde Socuéllamos, en plena vendimia, recordando que Castilla-La Mancha produce el 50% del vino de todo el país, lo que convierte a esta actividad en un motor económico fundamental para el territorio.

Paco Núñez en Socuéllamos PP CLM

El líder de los populares ha advertido de que el sector atraviesa "problemas serios", como los relacionados con la gestión del agua, la incertidumbre derivada de la nueva PAC o la guerra arancelaria con Estados Unidos.

En este sentido, ha asegurado que el PP-CLM defenderá que "no se pierde ni un solo euro de la PAC que llega a nuestra tierra".

Problemas y retos

Núñez ha señalado que lo más preocupante es la ausencia de una estrategia clara del Gobierno autonómico para proteger al sector: "Cada viticultor, cada cooperativa y cada bodega hacen lo que pueden, mientras el Gobierno regional mira para otro lado y los deja solos", ha afirmado.

Con la creación de esta comisión, que deberá debatirse en las próximas semanas, el PP pretende que los tres grupos políticos y el Gobierno regional escuchen al sector en sede parlamentaria, recogiendo de primera mano los problemas y necesidades.

Voz unida

"Se trata de conseguir una voz unida, sin tintes políticos, pensando en los agricultores y en la gente de nuestra tierra", ha defendido Núñez, quien ha insistido en que el vino debe consolidarse como "el gran cultivo de la región y un motor económico para Castilla-La Mancha".

El presidente de los populares castellano-manchegos ha concluido criticando al Ejecutivo autonómico: "Nunca hubo un gobierno tan alejado de la gente como el que tenemos ahora con Page y el PSOE".

Contestación PSOE

Por su parte, Sergio Gutiérrez defiende que el Partido Popular debería conocer esta estrategia porque es la principal propuesta del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, es una ocurrencia crear una comisión cuando ya existe, una comisión en la que no presenta propuestas el Partido Popular.

Sergio Gutiérrez PSOE

Una nueva propuesta, además, que obvia que en los próximos meses Castilla-La Mancha será una de las pocas regiones en España que tendrá esa Interprofesional que pondrá de acuerdo a productores, a cooperativas y a comercializadoras.