Asaja exige soluciones urgentes al problema de los conejos y advierte llevar el caso a la Justicia

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha reclamado este jueves al Gobierno regional que adopte medidas efectivas frente al problema de los conejos.

Además, ha advertido que, de no recibir respuesta, llevará el asunto a la Justicia para que sean los tribunales quienes requieran la documentación y determinen las acciones a tomar.

Así lo ha manifestado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, acompañado de la vicepresidenta de la organización, Blanca Corroto, durante una rueda de prensa en la que han anunciado el envío de una tercera carta a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Este recurso está amparado en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ante la falta de respuesta a problemas relacionados con conejos y nitratos.

Sin contestación

Fresneda ha subrayado que la Junta tiene un plazo para contestar, y de no hacer, Asaja recurrirá a la vía judicial.

Además, ha criticado que las declaraciones de zonas de emergencia realizadas por la Consejería "solo valen para dar ruedas de prensa" y ha considerado que "atentan" contra el modelo productivo regional.

La organización agraria ha denunciado que los daños provocados por los conejos continúan sin ser controlados ni compensados y ha reiterado su disposición a colaborar para encontrar soluciones.

Gestión de incendios

En relación con los incendios de este verano, Fresneda ha insistido en que las cosechadoras no son la causa y ha criticado que las normativas se centran en el sector agrario porque es "más fácil de denunciar, amedrentar y abusar de él".

Asimismo, ha pedido revisar la definición de monte en Castilla-La Mancha, considerada más restrictiva que la normativa nacional, y ha abogado por una gestión activa que reduzca la presión de los grupos conservacionistas y ecologistas.

Pagos pendientes

Por otro lado, Fresneda ha señalado que Asaja CLM está evaluando si apoyar nuevas convocatorias del Ejecutivo regional para la incorporación de jóvenes agricultores mientras no se hayan abonado las ayudas pendientes de 2018, 2021, 2023 y 2024.

La organización se ha mostrado dispuesta a dialogar con los grupos parlamentarios sobre los presupuestos regionales de 2026 y así garantizar soluciones para el sector.